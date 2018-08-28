افتتاح مهرجان أغنية حي هوانغ هاك دونغ الإبداعي لعام 2018 في سيول





أعلنت مؤسسة سيول الثقافية عن إقامة مهرجان "أغنية حي هوانغ هاك دونغ في رواق سين دانغ الإبداعي لعام 2018" خلال الفترة من الثالث وحتى السابع من شهر سبتمبر في السوق المركزية في سيول.

ومن الجدير بالذكر أن المهرجان يقام سنويا منذ عام 2012، ويشارك فيه تجار السوق وفنانون لعرض أشياء مبدعة وقطع فنية وتقديم عروض رقص طريفة وأداءات متنوعة للترفيه عن زوار السوق والترويج للثقافة والفنون السوقية. ولذلك يوصف المهرجان بأنه "تعاون بين تجار السوق والفنانين". ويولي الفنانون الكوريون اهتماماً خاصا بهذا المهرجان والقطع الفنية المعروضة فيه لأن الأشياء الفنية الموجودة فيه من أكثر المعروضات الفنية إبداعًا. ويمكن خلال فترة المهرجان زيارة أماكن صنع القطع الفنية لهؤلاء الفنانين وإجراء حوار معهم حول عالمهم الفني. كما يعرض تجار السوق والفنانون 40 أداة جمعوها معاً، كما يحكون بعض القصص الطريفة حول كل أداة.