انتشار ثقافة الصالون في البلاد للمشاركة في الأنشطة والهوايات

قصة "تاريخ الاحترام" للكاتب "نام هان 남한".
2018-08-28
#بانوراما الأخبار الكورية l 2018-08-27
بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة ثقافة الصالون في كوريا بين الناس تدريجياً حيث يجتمع الأفراد في منازلهم ويزورن منازل أصدقائهم لممارسة الهوايات وتبادل المعارف بل وحتى لتناول الشاي وغيرها. وليس فقط في المنازل، بل يجتمعون في صالونات حقيقية، خاصة الأدباء والفنانين، حيث يجتمعون مع استضافة خبير أو شخص شهير في مجال الفن أو الأدب والثقافة ويعقدون تلك الاجتماعات بانتظام، وعلى الرغم من أن علاقاتهم ليس وثيقة إلى حد ما، إلا أن تبادل المعارف الفنية والأدبية والاهتمامات الخاصة بالهوايات هي هدفهم الأساسي، ومن ثم يبني الكوريون علاقات خاصة من خلال ثقافة الصالون حالياً.
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-28