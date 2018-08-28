المعكرونة الفورية راميون من أكثر المأكولات التي يصطحبها معهم الكوريون عند السفر إلى الخارج

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أجرى موقع التسوق الإلكتروني "g-market" استطلاعا على 1119شخصا بشأن الأكلات الكورية التي تحملها معك عندما تسافر إلى الخارج. وتم إجراء هذا الاستطلاع خلال ثمانية أيام من 17 إلى 24من شهر أغسطس، حيث جاءت المعكرونة الفورية "راميون" في المركز الأول بنسبة 28 ٪. وفي المركز الثاني، جاء معجون الفلفل الأحمر "كو تشو جانغ".

بالإضافة إلى ذلك، جاءت النباتات البحرية المجففة "كيم" في المركز الثالث، والكيمتشي في المركز الرابع.