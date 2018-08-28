اختتام مهرجان الروبوتات لعام ٢٠١٨ في يونغ سان





تم اختتام مهرجان الربوتات في منطقة يونغ سان لعام 2018 ، حيث أقيم المهرجان في منطقة يونغ سان لعام 2018 خلال عشرة أيام بدءا من يوم ١٧ وحتى يوم ٢٦ من شهر أغسطس في منطقة يونغ سان.

وقد شهد مهرجان الروبوتات في يونغ سان إقبالا شديدًا، حيث بلغ عدد زواره خلال عشرة أيام ٢٥ ألف شخص.

وتمت إقامة هذا المهرجان لجعل يونغ سان مركزا جديدا للروبوتات بالتزامن مع قدوم عصر الثورة الصناعية الرابعة. وذلك بالتعاون المشترك بين بلدية سيول والوكالة الكورية لترويج صناعة الروبوتات، وأقيم في قاعة عرض تبلغ مساحتها تسعمائة وتسعين مترا مربعا.

كما شاركت فيه ٢٠ شركة كورية في مجال الروبوتات. وتم إبرام مذكرة تفاهم بين بلدية سيول والوكالة الكورية لترويج صناعة الروبوتات بشأن بناء منصة جديدة لتوزيع الروبوتات. وخلال فترة المهرجان، أقيم حفل حوار ونقاش بحضور خبراء في مجال الروبوتات، وبلغ عدد الحضور حوالي ١١٠٠ شخص.