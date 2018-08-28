إدخال نظام جديد للحد من نسيان الأطفال في حافلات المدارس ودور الحضانة

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بعد وفاة طفل صغير كان متروكا داخل حافلة خاصة بإحدى دور حضانة الأطفال، قررت بلدية سيول إدخال نظام جديد للتأكد من نزول الأطفال باسم "sleeping child check" في ٥٣ سيارة تابعة للمدارس الابتدائية العامة.

جاءت هذه الإجراءات بسبب وقوع حوادث اختناق الأطفال الصغار داخل حافلات روضات الأطفال بشكل مستمر. ونظام التأكد من نزول الأطفال هو نظام قائم على تقنية الاتصال قريب المدى والهواتف المحمولة الذكية. فبعد أن يتأكد السائق من نزول جميع الطلاب من الحافلة، يضع هاتفه الذكي على ثلاثة أجهزة للاتصال قريب المدى تم تركيبها في آخر مقعد وداخل وخارج الحافلة. ومن ثم يتم إرسال المعلومات عن نزول الطلاب بالسلامة إلى أولياء أمورهم ومديري مدرستهم. وإذا لم يقم السابق بوضع هاتفه على الثلاثة أجهزة للاتصال قريب المدى بعد التأكد من نزول الطلاب، يصدر صوت إنذار كل دقيقة في هاتفه وهواتف أولياء أمور الطلاب والحاسوب الخاص بمديري المدرسة.