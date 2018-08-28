ⓒ Life Science Technology

حان الآن موعد التعرف على شركة كورية ناجحة.... واليوم سنتعرف على شركة "تقنية علوم الحياة" وهي شركة تتطور بسرعة في مجال صناعة المنتجات الصحية القابلة للارتداء.





مدير قسم المبيعات فيها "تشيه جون يونغ":

تأسست شركتنا في عام 2007 كشركة تعمل في مجال تطوير المعدات الطبية المحمولة للتشخيص الذاتي المستند على تقنية قياس الإشارات البيولوجية الحيوية. أجرت الشركة عمليات بحث واسعة بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى المعروفة والمتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات في كوريا. وأجرت الشركة أيضا ونفذت عشرة مشروعات بحثية حكومية لتحسين براعتها التكنولوجية. مؤسس الشركة متخصص في الهندسة الطبية، ومجال عمل الشركة هو صناعة وتطوير معدات طبية متطورة التقنية من خلال استعمال تكنولوجيا هندسية.





المعدات الطبية التي يمكن ارتداؤها والتي تنتجها هذه الشركة تستطيع قياس الإشارات المختلفة الصادرة من الجسم البشري. منظر ارتداء أجهزة طبية على شكل ملابس ظل مقتصرا فقط على أفلام الخيال العلمي، إلا أنه صار الآن حقيقة واقعة. فهناك أجهزة طبية ملبوسة ذكية ومتنوعة وقادرة على قياس وحساب العديد من الأشياء، مثل عدد الخطوات التي مشاها الشخص، ونسبة الشحوم في الجسم، ومستوى ضغط الدم، وعدد دقات القلب وغيرها.





مدير قسم المبيعات فيها "تشيه جون يونغ":

بناءً على قدراتها وخبراتها التقنية المتراكمة على مدى عشر سنوات، نجحت الشركة في صناعة ميزان حراري على شكل ثمرة موز. استعانت الشركة بأطباء أطفال متخصصين في تطوير هذا الجهاز. يقوم الجهاز الشبيه بثمرة الموز بقياس درجة الحرارة عند الأطفال آليا ودون أن يوقظهم من نومهم. وإذا رصد الجهاز أي ارتفاع غير طبيعي في درجة حرارة الطفل يصدر ذبذبات عبر الهاتف الذكي الخاص بالأم أو الأب، كما يقوم بإرسال بيانات خصة بمستوى درجات حرارة الطفل بشكل دوري لهواتفهم الذكية.





الشركة وضعت في اعتبارها كل الاحتمالات الخاصة بإنتاج جهاز طبي للتعامل مع الأطفال وعملت على توفير حلول بديلة.





ⓒ Life Science Technology

مدير قسم المبيعات فيها "تشيه جون يونغ":

قمنا بتصميم الجهاز على شكل ثمرة موز لعدة أسباب. فهذا الجهاز مصمم خصيصا للأطفال، والموز هو من أحب الثمار للأطفال. ولذلك فإن تصميم الجهاز على شكل ثمرة موز يجعله مقبولا أكثر للأطفال. وأيضا، تقليديا كان يتم استعمال قشور الموز لتخفيف حرارة الجسم. وقد سعينا من خلال عدة تجارب ودراسات لصنع جهاز مثالي من حيث التصميم والفعالية والوظائف والعملية ويكون مناسبا تماما للجسم البشري.





حصل هذا الجهاز في الشهر الماضي على جائزة "ريد دوت ديزاين" التي تعتبر واحدة من أكبر الجوائز المتخصصة لما يوفره من وظائف فعالة وأيضا لضمانه السلامة التامة للأطفال. وتسعى هذه الشركة حاليا لدخول السوق الصينية وأيضا أسواق اليابان ودول جنوب شرق آسيا.





مدير قسم المبيعات فيها "تشيه جون يونغ":

سنقوم بعرض جهاز مطور لميزان الموز الحراري في معرض استهلاكي إلكتروني كبير في لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير القادم. ونخطط لتطوير جهاز منزلي لفحص احتمالات الحمل من خلال قياس درجة حرارة الجسم. كما نخطط كذلك لتطوير وطرح جهاز محمول وصغير على شكل بطاقة ائتمان لرصد ومراقبة القلب. مجرد وضع الأصبع على الجهاز يجعله قادرا على تصوير وقراءة كل أنشطة القلب بشكل دقيق. التقييم المعملي لجهاز القلب المحمول جاري في عدة جامعات أمريكية.





تعتبر هذه المنتجات حصيلة للدمج بين مفهوم العناية والرعاية الصحية من جهة، وتقنية المعلومات والاتصالات من الجهة الأخرى، وهي نماذج للمستقبل الذي تتطلع إليه الشركة.





ⓒ Life Science Technology

مدير قسم المبيعات فيها "تشيه جون يونغ":

هدفنا الأول هو مساعدة الناس على التمتع بصحة جيدة من خلال معرفة ومتابعة أحوالهم الصحية بشكل ذاتي وسهل عبر الإشارات البيولوجية من الجسم. توفر الشركة حلولا خاصة بالعناية الصحية مفصلة لمختلف المواقف والأعراض. وسوف تمضي الشركة في الطريق الذي رسمته لنفسها وتستمر في بذل جهودها لتوفير تقنيات صحية للناس أينما كانوا.





الأجهزة الطبية الملبوسة تتطور حاليا بشكل مستمر من حيث النواحي الوظيفية. وهناك شركات عالمية كبرى مثل "غوغل" و"آبل" نجحت بالفعل في تطوير منصات لبرامج صحية، مما رسخ للخدمات الذكية في هذا المجال. أما شركة "تقنية علوم الحياة" في كوريا فقد فرضت نفسها الآن كشركة مرموقة متخصصة في الهندسة الطبية في كوريا خلال العشرة أعوام الماضية، وهي تتهيأ حاليا للانطلاق عالميا.