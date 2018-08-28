اتفاقية المشاركة الاقتصادية بين اليابان وأوربا

ⓒ YONHAP News

يتزايد القلق في كوريا بسبب العوامل الاقتصادية الخارجية غير المواتية، وفي مقدمتها النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واتفاقية المشاركة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوربي التي سيبدأ سريان مفعولها مطلع العام القادم.





الباحث "كواك دونغ تشول" من الاتحاد الكوري للتجارة الدولية:

مصطلح اتفاقية المشاركة التجارية قد يبدو مختلفا عن مصطلح اتفاقية التجارة الحرة. فاتفاقية التجارة الحرة تستهدف بصورة رئيسية إزالة الحواجز التجارية والجمركية بشكل خاص بين شريكين تجاريين. أما اتفاقية المشاركة التجارية فهي الصيغة التي تستعملها اليابان لوصف اتفاقيات التجارة الحرة وهي تطلق تلك الصيغة على كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع بلدان أو جماعات أخرى، وبالتالي فإن الاتفاقية اليابانية الأوربية الأخيرة تندرج تحت هذه الصيغة. ومع تمادي انتشار ظاهرة الحماية التجارية على المستوى العالمي نتيجة للسياسات التي ينادي بها ويطبقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ويطلق عليها اسم "أمريكا أولا"، يبدو أن كلا من الاتحاد الأوربي واليابان شرعا في التصدي لتلك الظاهرة من خلال ذلك الاتفاق التجاري. ويبدو أن اليابان تريد أن تستثمر تلك الاتفاقية كعنصر ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعود لاتفاقية "المشاركة عبر المحيط الهادئ".





بعد خمسة أعوام من التفاوض، تم التوقيع على اتفاقية المشاركة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوربي يوم 17 يوليو. وجاء ذلك بعد أن قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على وارداتها من منتجات الحديد الصلب والألمونيوم الأوربية في شهر يونيو، ثم ردت أوربا بفرض رسوم مماثلة على المنتجات الأمريكية.





الباحث "كواك دونغ تشول" :

بموجب الاتفاقية، سيتم إزالة الرسوم الجمركية على 99% من المنتجات اليابانية التي تدخل الأسواق الأوربية بشكل تدريجي يبدأ بـ96% بمجرد البدء في تطبيق الاتفاق. سيتم كذلك إزالة الرسوم الجمركية عن 86% من المنتجات الأوربية في السوق اليابانية بشكل فوري، ثم يتدرج الأمر ليصل إلى 97% في النهاية. وسوف يفتح الطرفان أسواق الخدمات بينهما بشكل واسع. كما وافقت اليابان على فتح أسواق خدماتها في مجالات الاتصالات والمالية والنقل أمام الاتحاد الأوربي.





وهناك مزايا أخرى تسترعي الانتباه في هذا الاتفاق الذي سيؤدي إلى تشكيل أكبر كتلة تجارية عالمية يبلغ قوامها ستمائة مليون نسمة في اليابان و29 دولة أوربية، وتمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و40% من الحجم الكلي للتجارة الدولية. وكل ذك يمثل مصدر قلق لكوريا الجنوبية المنافس الأكبر لليابان في السوق الأوربية.





الباحث "كواك دونغ تشول" :

الصادرات الكورية، مثل الصادرات اليابانية لأوربا، ظلت تشهد في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا. فقد بلغت صادرات كوريا للأسواق الأوربية في العام الماضي ما يقارب 56 مليار دولار بزيادة 23% تقريبا عن العام الأسبق. والصادرات اليابانية لأوربا هي كذلك في حالة تزايد مستمر منذ عام 2015 وبلغت أكثر من 76 مليار في العام الماضي. صادرات كوريا لأوربا هي في مجملها من السيارات الصغيرة وأجزاء السيارات والسفن وأشباه الموصلات، بينما تصدر اليابان إلى أوربا السيارات وأجزاءها والماكينات والشاحنات. نسبة التشابه في صادرات البلدين كبيرة مما يخلق شكلا حادا من التنافس بين البلدين على السوق الأوربية.





كانت كوريا قد سبقت اليابان في التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي. ومنذ بدء سريان مفعولها في عام 2011، زاد حجم صادرات الشركات الكورية إلى أوربا بشكل ملحوظ. وقد كانت كوريا حتى يناير من العام الجاري هي الدولة الآسيوية الوحيدة التي لديها اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي قبل أن تلحق بها سنغافوره ثم اليابان مؤخرا. وهذا يعني أن السلع الكورية لم تعد تستمتع بنفس القدرة التنافسية في السوق الأوربية.





الباحث "كواك دونغ تشول" :

الاتفاقية اليابانية الأوربية الأخيرة سيكون لها آثار ضارة على السلع الكورية المشابهة لنظيراتها اليابانية من السيارات وأجزائها وقطع الغيار والآليات. سيتم بمجرد سريان مفعول الاتفاق الياباني الأوربي رفع الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية من المحركات وإطارات السيارات، وسيتم رفع الرسوم الجمركية عن السيارات اليابانية الصغيرة. هكذا ستفقد كوريا ميزة تنافسية مهمة تتعلق بالأسعار. أيضا فإن التنافس الكوري الياباني الحاد لن يقتصر على السيارات فقط بل على عدد من المنتجات الأخرى.

أجرت وكالة الترويج للتجارة في كوريا، "كوترا"، استطلاعا شمل عدة شركات أوربية تستورد منتجات كورية، حيث اتضح أن 23% منها سوف تتحول لاستيراد المنتجات اليابانية المشابهة أو ستقوم بتوسيع قاعدة تبادلها التجاري مع اليابان، وهو ما يستدعي قيام الشركات الكورية بمضاعفة جهودها لتحسين وتجديد منتجاتها تقنيا وتصميميا، إلى جانب ضرورة أن تبحث كوريا عن أسواق جديدة وإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة.





الباحث "كواك دونغ تشول" :

المساعي من أجل توسيع دائرة اتفاقيات التجارة الحرة جارية على قدم وساق. مثل هذه الاتفاقيات تجمع بين شركاء عالميين متعددين وتؤدي إلى تنسيق الجهود للتصدي لسياسات الحماية التجارية مثل سياسة "امريكا أولا". المساعي كذلك جارية من أجل تفعيل اتفاقية شاملة ومتطورة للمشاركة عبر الباسيفيك، لتصبح مشاركة إقليمية اقتصادية شاملة تضم 16 دولة من بينها كوريا الجنوبية والصين واليابان. هناك كذلك اتفاقية للتجارة الحرة تجمع الاتحاد الأوربي مع بلدان تجمع "ميركوسر" الأربعة في أمريكا الجنوبية. وهذه كلها مساعٍ نشطت بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المشاركة الباسيفيكية وقد تظهر نتائجها في العام القادم. ويجب على كوريا المشاركة في دعم كل هذه الجهود من أجل توسيع وتنويع أسواقها الخارجية والتصدي لكل سياسات الحماية التجارية.





اتفاقية المشاركة عبر الباسيفيك هي تجمع تجاري يضم 11 دولة بكتلة سكانية تبلغ 500 مليون نسمة وتتمتع بـ13.9% من حجم الناتج المحلي العالمي. ومن الضروري أن تفكر كوريا جديا في الانضمام لهذه الاتفاقية من أجل تطوير بيئة صادراتها.