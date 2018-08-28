مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل

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منذ افتتاح دورة الألعاب الآسيوية للعام 2018، يزداد عدد الكوريين الذين يستمتعون بمشاهدة مبارياتها التي تقام ليلا، مع تناول وجبات ليلية، حيث يتم بث معظم الألعاب في وقت متأخر من الليل في كوريا، ولذا يتجه الكثيرون إلى تناول أطعمة مثل الدجاج المقلي أو البيرة في منتصف الليل عند مشاهدة المباريات.

ولكن كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون مكسيكيون عن أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزيد من الوزن خاصة في منطقة البطن، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وأثبتت الدراسة أن الجسم يكون أقل قدرة على معالجة الدهون الثلاثية في وقت متأخر من الليل. وتراكم الدهون الثلاثية في الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي وراء زيادة الوزن هو التغيرات في معدل الأيض في أثناء النوم وفي أثناء ساعات الاستيقاظ. فعلى السبيل المثال، عند تناول الطعام خلال النهار، يكون الجسم نشيطا نسبياً ويعمل التمثيل الغذائي الخاص به بسرعة، بينما في أثناء النوم يكون التمثيل الغذائي أبطأ، وبالتالي فإن الطعام الذي يتم تناوله في وقت متأخر من الليل يتم هضمه بمعدل أبطأ، وهو ما يساهم في زيادة وزن الجسم واحتمال الإصابة بالسمنة. وعلاوة على ذلك، هناك سبب آخر يوجب ضرورة تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وهو الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه العادة السيئة على دورة النوم. فقد وجدت دراسة أن عملية الهضم لها تداعيات كبيرة على دورة النوم مما يسبب الإزعاج والاستيقاظ أحياناً وصعوبة النوم. وتعد الأطعمة السكرية مثل الكعك، أحد أسوأ الأطعمة التي يجب تجنب أكلها قبل النوم. كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الأطعمة الحمضية يزيد من مخاطر ارتداد الحمض في المريء، لذلك من الأفضل تجنب تناول تلك الأطعمة في وقت متأخر من الليل. إذن، ما هي الطرق الفعالة التي تمكّننا من الإقلاع عن عادة تناول الطعام ليلاً؟

أولا: يجب تحقيق التوازن في الهرمونات. فعادة ما يكون الأكل في وقت متأخر من الليل ناتجا عن عدم التوازن في الهرمونات بسبب الإجهاد أو التعرض لصدمة نفسية. ولذا كل ما يجب فعله هو فهم التغيرات التي تحدث في الجسم لكي لا يحدث خلل في الهرمونات التي تنظم الشهية.

ثانيا: تناول وجبات كافية طوال النهار. لأن عدم تناول كميات كافية من الطعام طوال النهار يدفع إلى التعويض عن ذلك في أثناء الليل والإفراط في تناول الطعام، لذلك من الأفضل تناول الوجبات بانتظام بشكل متوازن لمنع الإفراط في تناول الطعام ليلاً .

ثالثا: الحصول على قسط كاف من النوم. فوفقا لدراسة طبية، يتجمع لدى الأشخاص الذين ينامون 5 ساعات أو أقل يوميا، كمية أعلى من الدهون الحشوية في منطقة البطن.