ترامب يلغي زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية

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ألغى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زيارة وزير الخارجية "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية، والتي كان يتوقع لها أن تكون بمثابة نقطة تحول حاسمة في المفاوضات بين البلدين.





"كيم غُن شيك 김근식" أستاذ العلوم السياسية في جامعة "كيونغ نام":

وفقًا لتقارير إعلامية، تم إرسال خطاب شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة من خلال المسؤول الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول" عن زيارة "بومبيو" إلى كوريا الشمالية. من المفترض أن الرسالة كانت تحذيرا قويا من أن محادثات نزع السلاح النووي بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد تنتهي إلى الانهيار. في هذه الحالة، ربما لم يرغب "ترامب" في أن يعود "بومبيو" من زيارته لكوريا الشمالية خالي الوفاض.





وفي تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، قال ترامب" إن عدم التقدم الكافي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية هو سبب إلغاء زيارة "بومبيو". وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها بعدم وجود تقدم في جهود نزع الأسلحة النووية. وبعدها قال وزير الدفاع الأمريكي إن بلاده لن توقف المزيد من التدريبات العسكرية مع سيول.





"كيم غُن شيك 김근식":

رداً على الرسالة المتشددة من جانب "كيم جونغ أون"، قد تتخذ الولايات المتحدة خطوات صارمة لاستئناف بعض الإجراءات التي قررت تعليقها في أثناء عملية التفاوض. فمن الواضح أن الولايات المتحدة قد تستأنف تدريباتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وفي تحرك واضح للضغط على الزعيم الكوري الشمالي، أظهرت الولايات المتحدة اعتزامها أن تظل حازمة في موقفها.





هكذا بدأت واشنطن في تصعيد ضغوطها على كوريا الشمالية، اعتقادا منها بأن الوسائل الدبلوماسية مثل الحوار والمفاوضات لا تكفي عند حث كوريا الشمالية على اتخاذ إجراءات نزع السلاح النووي أولا. ومع ذلك، استخدم "بومبيو" كلمة "تأجيل" بدلاً من كلمة "إلغاء" عند حديثه عن زيارته الملغاة لكوريا الشمالية، وقال إن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع بيونغ يانغ إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة لنزع سلاحها بالكامل.





"كيم غُن شيك 김근식":

"ركوب النمر"! هذه هي العبارة التي تصف الوضع الحالي للزعيم "كيم جونغ أون". فبالنسبة له، تحولت محادثات نزع السلاح النووي إلى تحد لكنه لا يمكنه التخلص منها بسهولة أو بأمان، تماماً مثل الشخص الذي ينجح في أن يركب على نمر لكنه يخشى الآن من النزول فوقه. يقدم "كيم" مطالب قوية لـ"ترامب"، مثل الإعلان عن نهاية الحرب الكورية وإبرام معاهدة للسلام، لكنه لا يزال يجد صعوبة في التخلي عن المحادثات تماما. وبالمثل، فإن قطع المفاوضات قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر في الولايات المتحدة من شأنه أن يضع عبئاً سياسياً على "ترامب"، الذي طالما كان يروج لمحادثات نزع السلاح النووي مع "كيم جونغ أون" باعتبارها إنجازا خاصا به.





ومع فرض الولايات المتحدة ضغوطاً قوية على كوريا الشمالية، أصبحت الصين في وضع صعب. فواشنطن تلقي بمسؤولية تباطؤ المحادثات على بكين. وفي هذه الظروف، أشارت تقارير إلى احتمال قيام الرئيس الصيني بزيارة إلى بيونغ يانغ لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس نظام كوريا الشمالية يوم 9 سبتمبر.





"كيم غُن شيك 김근식":

من الواضح أن الزعيم الصيني في مأزق. فقد ألغى "ترامب" فجأة زيارة "بومبيو" لكوريا الشمالية وألقى باللوم على الصين. في هذه الحالة، قد يشعر الرئيس الصيني بالعبء إذا مضى قدما في زيارته لبيونغ يانغ وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه سوف يضر أيضا بكرامته في حالة إلغاء الزيارة بسبب" ترامب". الأهم من ذلك، تمكنت الصين وكوريا الشمالية من استعادة علاقاتهما المتوقفة منذ فترة طويلة، في الوقت الذي تجري فيه محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. وفي هذه الأثناء زار "كيم جونغ أون" الصين ثلاث مرات. ولذلك ورغم الصعوبات، من المرجح أن يمضي "شي" قدما في زيارته إلى بيونغ يانغ.





من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تدعم الاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والعلاقات بين الكوريتين، وأنها ستبذل جهودا لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وتحقيق الاستقرار الإقليمي. ويتركز الآن الانتباه على الكيفية التي يتوقع أن ترد بها كوريا الشمالية على إلغاء زيارة "بومبيو".





"كيم غُن شيك 김근식":

ظلت كوريا الشمالية صامتة حتى الآن، على النقيض من ردها السريع على إعلان "ترامب" في مايو لإلغاء قمته مع "كيم جونغ أون". أما الآن فقد تغير الوضع. عقد "كيم" قمة مع "ترامب"، وزار" بومبيو" بيونغ يانغ فيما بعد. فكوريا الشمالية تعتقد أن "ترامب" لن يبتعد عن المحادثات حتى نوفمبر. وبوضع هذه الحسابات الاستراتيجية في الحسبان، تعتقد كوريا الشمالية أن موقف "ترامب"، وليس "كيم"، هو الأكثر ضعفا. في الوقت الحالي، يتوقع أن تراقب كوريا الشمالية ما إذا كان "شي جين بينغ" سوف يزورها الشهر المقبل. كما أنها أيضا تنتظر وتنظر في قمة أخرى بين الكوريتين في منتصف سبتمبر.





والآن يتوجب علينا الانتظار لنرى القرار الذي سوف يتخذه "كيم جونغ أون" بعد إلغاء زيارة "بومبيو". واعتمادًا على موقف كوريا الشمالية، سيتحدد زخم الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.