مسابقة الغناء الوطني في بيونغ يانغ في عام 2003

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معظم الكوريين هنا على دراية كبيرة بهذه الأغنية الافتتاحية لبرنامج تلفزيون كي بي اس للغناء "مسابقة الغناء الوطني"، وهو واحد من أقدم البرامج الموسيقية الكورية. وبدءاً من الصيحة المدوية للمذيع المخضرم " سونغ هيه"، تم عرض برنامج المسابقات الغنائية منذ عام 1980. وفي كل يوم أحد، ينتقل البرنامج إلى جزء مختلف من كوريا الجنوبية ليتيح فرصة للناس العاديين للغناء والرقص بمرح فوق خشبة المسرح. ومن المثير للاهتمام أن هذا البرنامج تم تصويره في بيونغ يانغ أيضا في عام 2003. في الحادي عشر من أغسطس عام 2003، تم تسجيل برنامج "مسابقة الغناء الوطنية" في المسرح الخارجي لحديقة "موران بونغ" في بيونغ يانغ. وجاء ذلك ضمن خطة تلفزيون كي بي اس للاحتفال بالذكرى الـ58 لعيد الاستقلال.





كاتب البرنامج "جونغ هان أوك 정한욱":

كنت مندهشا للغاية بالطبع. لم أشعر حقيقة أنني سأذهب إلى بيونغ يانغ. فمن ناحية، وجدت نفسي حريصا على القيام بعمل رائع هناك. ومن ناحية أخرى كنت قلقا من تقديم العرض في مجتمع مجهول تماما. لم أستطع النوم لعدة أيام. في البداية، قيل لي إن أكتب ورقة إرشادية وسيناريو، رغم أنني لم أعرف شيئا عن المتسابقين الكوريين الشماليين على الإطلاق. لذلك قمت بتحضير ورقة إرشادية وسيناريو، مع تخيل المشاركين المحتملين في وظائف مختلفة. كان نصّي مثل: "أوه، منافسنا القادم جلب معكرونة باردة نينغ ميونغ"، و"انظروا لهذا المشارك الذي جلب فطر الصنوبر من جبل ميو هيانغ"! وقمت بجمع معلومات واسعة حول كوريا الشمالية، بما في ذلك الأغاني الشعبية. أتذكر أنني بذلت الكثير من الجهود في ذلك الوقت.





أجرت الكوريتان أول تبادلات ثقافية وفنية بعد أول قمة بينهما في عام 2000، لكن برنامج مسابقة الغناء في بيونغ يانغ كان مختلفا، لأنه سيكون بمشاركة المواطنين العاديين في كوريا الشمالية.





الكاتب "جونغ هان أوك 정한욱":

عادة يقدم المشاركون في البرنامج أغانيهم، أو يعرضون تخصصاتهم أو يجرون محادثة قصيرة مع المذيع "سونغ". لكن كوريا الشمالية لم تعجبها صيغة العرض. فقد قالوا إن المحادثة أو المقابلات لن تكون ضرورية على الإطلاق. وقالوا إن المتسابقين عليهم أن يغنوا بالترتيب بكل بساطة ويجب على المذيع تقديم تعليقات افتتاحية وختامية فقط. وعادة، عندما تكون أصوات الدقات سليمة، فإن ذلك يعني أن المغني قد نجح. لكن دقة واحدة فقط تعني أن أداء المغني ليس جيداً بما فيه الكفاية وأن فرصته قد انتهت، وهذا واحد من الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام في العرض. لكن مسؤولين كوريين شماليين قالوا إنه لن يكون هناك أي نجاح أو فشل في العرض لأن كل الناس متساوون. لذلك، لم يكن هناك حفل توزيع للجوائز.





أيضا بناء على اقتراح من كوريا الشمالية، فقط أولئك الذين فازوا بجائزة في مسابقات الغناء من قبل تم اختيارهم كمشاركين. كما كان لديها اعتراض آخر على مقدم البرنامج.





مقدم البرنامج "سونغ هيه 송해":

كان على مجموعة كي بي اس للتبادل والتعاون أن تتفاوض مع كوريا الشمالية لمدة عامين لأن كوريا الشمالية ليس مثلنا. أنا هربت من كوريا الشمالية عندما كنت صغيرا لأنني كرهت النظام الشيوعي. وقد دخلت الجيش الكوري الجنوبي وأطلقت النار على الجنود الكوريين الشماليين في أثناء الحرب. ولذلك، من وجهة نظرهم، كنت خائنا.





اختلفت الكوريتان حول المذيع. لكن "كي بي إس" شددت على أنه رمز للبرنامج، وبدونه سيكون بلا معنى. وفي النهاية، اتفق الجانبان على أن يستضيف البرنامج كل من "سونغ هيه" من الجنوب و"جون سونغ هي" من الشمال. وهكذا بدأت المسابقة الغنائية في جو بهيج، بمشاركة 20 شخصًا من كوريا الشمالية، من بينهم صبي يبلغ من العمر 11 عامًا ورجل يبلغ من العمر 77 عامًا. وكان أفضل جزء في العرض هو محادثة طويلة نسبيًا بين "سونغ" وإحدى المشاركات. ورغم أن الشمال قيد الحوار إلا أن محادثة "سونغ" مع المشاركين كانت ودية. ولذا، بعد أن كان الجمهور يصفق كإجراء شكلي، انفجروا في الضحك، وغمر المكان جو احتفالي.





المذيع "سونغ هيه 송해":

أخبرني مسؤول كوري شمالي أن أقدم المشاركين بالاشتراك مع المذيع الكوري الشمالي وانتظر خلف الكواليس عندما يغنون، وبعد أن ينتهوا من الغناء أتقدم وأقول، "هل استمتعت بالعرض؟ هيا نلتقي مرة أخرى". لكنني خرجت إلى المسرح عندما كان أحد المشاركين لا يزال يغني. وغنت مشاركة أخرى أغنية عن المعكرونة الباردة، فقفزت على المسرح مرة أخرى وأخبرتها أن الكوريين الجنوبيين أيضا مغرمون بالمعكرونة الباردة لبيونغ يانغ. وبعد عودتي من الظهور الثالث على المسرح، توقعت أن المسؤول سيغضب مني، لكنه قال: "كان ذلك ممتعا للغاية".





امتلأت حديقة موران بونغ بحوالي 3000 مواطن من بيونغ يانغ، استمتعوا تماما بالمسابقة الغنائية. تنفس الكاتب "جونغ" الصعداء. فقد كان متوترا حتى آخر لحظة. وقام بتغيير نص البرنامج سبع مرات في بيونغ يانغ وحدها.





الكاتب "جونغ هان أوك 정한욱":

طافت مشاعر مهولة بذهني. كنت سعيدا جدا بفكرة القيام بعمل رائع. ولكن بعد كل شيء، شعرت بالتعب بسبب تغيير السيناريو يوميا وعقد اجتماعات متكررة. في النهاية شعرت بالارتياح وكان الجميع سعداء. التقينا مع المسؤولين الكوريين الشماليين في المساء، وكانت لحظة الفراق عاطفية.





بث تلفزيون كي بي اس عرض بيونغ يانغ في كوريا الجنوبية في الساعة 7:30 من مساء يوم عيد الاستقلال في 15 أغسطس. وفي اليوم نفسه، بث التلفزيون المركزي في كوريا الشمالية البرنامج أيضا.





الكاتب "جونغ هان أوك 정한욱":

أتمنى أن أسافر إلى كل ركن من كوريا الشمالية لرؤية الناس هناك والاستماع للهجاتهم الفريدة. من الصعب تحسين العلاقات بين الكوريتين سياسياً. لكن الثقافة والفن يمكن أن يقربا الناس وفتح عقولهم.





هذه المسابقة الغنائية في بيونغ يانغ قامت بدور مهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الكوريتين وتعزيز الشعور بالتوحيد. ونتطلع إلى رؤية المزيد من الناس في شبه الجزيرة الكورية وهم يغنون ويرقصون معاً كشعب واحد.