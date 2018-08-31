وفد من الشابات الإماراتيات: نقطة تواصل بين الثقافتين العربية والكورية





زار كوريا مؤخرا وفد مكون من 28 من الشابات الإماراتيات المهتمات بالثقافة واللغة الكورية، واستضاف القسم العربي ثلاثا منهن، وهن: "ريم سالم النعيمي" الأستاذة الجامعية، و"ميثاء النقدي" التي تدرس الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، و"سارة جمال" التي تدرس الطب البيطري في جامعة الإمارات.

وتحكي "ريم" و"ميثاء" و"سارة" عن انطباعاتهن حول المجتمع والحياة في كوريا، وتفاعلهن مع المواطنين الكوريين، كما يتحدثن عن اهتمامهن بالثقافة الكورية خاصة الطعام الكوري والكي بوب، وكيف تجاوب معهن أفراد أسرهن وصديقاتهن بشأن حبهن للثقافة الكورية، حيث أشرن إلى أنهن يردن إيجاد نقطة تواصل بين الجانبين العربي والكوري.

كما يتحدثن خلال المقابلة مع القسم العربي عن تجربة فريق من الفتيات في مدينة العين الإماراتية في إنشاء فريق يسمى "هَلا تشين غو" أي "أهلا صديقي"، وهو فريق يستهدف التقريب بين الثقافتين العربية والكورية، مع التأكيد على أن العوامل المشتركة بينهما كثيرة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



