زيادة شعبية الراميون الكوري في الإمارات العربية المتحدة

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يحظى الراميون الكوري بإقبال كبير من قبل المستهلكين الإماراتيين حالياً مما يزيد من استهلاكه بصورة مضطردة في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لمعلومات التصدير التي أصدرتها الوكالة الكورية لتوزيع الاغذية الزراعية والأسماك مؤخراً، اتضح أن حجم تصدير الراميون الكوري إلى الإمارات العربية المتحدمة زاد من مليون و470 ألف دولار في عام 2015 إلى 3 ملايين و900 ألف دولار في العام الماضي، أي بنسبة 40 بالمائة خلال الثلاث سنوات الماضية.

والجدير بالذكر أن السبب الرئيسي في زيادة اسهتلاك الراميون الكوري بهذه الدرجة يعود إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وانستغرام إلى جانب الأغذية الحلال الكورية. وخاصة بفضل تأثيرات الكي بوب والدراما الكورية وغيرها من محتويات موجة الهاليو الثقافية يزداد عدد المهتمين بالطعام الكوري بين الشباب الإماراتيين ويشاركون تجربتهم في أكل الراميون وكيفية تحضير الراميون الكوري وغيرها.

ويقدم المستهلكون تجربتهم في تناول أحر راميون كوري مثل "شين راميون" من شركة "نونغ شيم" و"بولداك بوككميون" من شركة "سام يانغ" في الإمارات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعندما يعرض مستخدمو يوتيوب طريقة إعداد الراميون الكوري يضعون كيمتشي مع الراميون علماً بأن الكوريين لا بد أن يأكلوا الراميون مع كيمتشي. ولكن بولداك بوككميون من شركة سام يانغ ذوقه حار جداً فقد لا يحتاج البعض أكل الكيمتشي معه. ولكن في معظم الحالات يطلب الكوريون الكيمتشي لتناول الراميون.

وبالنسبة لهيكل توزيع الراميون الكوري، فيتم توزيع 98.6 بالمائة منه عبر هايبر ماركت مثل كارفور وسبينس بنسبة 64.1 بالمائة ثم سوبر ماركت بنسبة 27.1 بالمائة والبقية يتم بيعها من خلال المحلات الصغيرة بنسبة 7.5 بالمائة.

وكان الراميون الكوري في الماضي يُباع في المحلات الكورية لكنه الآن يباع في المحلات العالمية الكبرى منذ أن حصلت الشركات الكورية لإنتاج الأغذية على شهادة الحلال، حيث تتوسع مكانة الرامون الكوري في السوق العربية وشعبيته أكثر مما كان عليه في الماضي.

وقد فتحت السوق الإماراتية أبوابها واسعة أمام المنتجات الغذائية الكورية منذ إبرام اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية الكورية ومجموعة المايا الإماراتية في مجال ترويج الأغذية الزراعية الكورية في عام 2015 وذلك في إطار مشروع الحكومة الكورية لدعم دخول الشركات الكورية في السوق العربية الحلال.