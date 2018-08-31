زقاق أوسادان رو في إيتايوان تشتهر بأنه قرية مسلمة في سيول

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في منطقة إيتيوان حي يشتهر بأنه قرية مسلمة في كوريا، واسمه زقاق "أوسادان رو"، حيث تنشر سلسلة من الأخبار عن هذا الحي المسلم في إحدى الجرائد الكورية المحلية.

وقد نُشر الجزء الأول من السلسلة الإخبارية الطريفة عن زقاق أوسادان رو، حيث نجد معلومات تفصيلية عن القرية المسلمة الوحيدة في قلب العاصمة سيول والتي يعيش فيها 1800 مسلم، منهم 554 من الجالية المصرية و183 من الجالية السعودية و59 من الجالية العراقية حالياً.

وبدأت المنطقة تشتهر كقرية مسلمة بسبب مسجد سيول المركزي الواقع وسط المنطقة حيث بدأت أنواع كثيرة من المحلات والمطاعم الإسلامية والشركات السياحية الخاصة بالحج والعمرة وغيرها من الأماكن التجارية الخاصة بالمسلمين والعرب تنتشر في الشارع الذي يبلغ طوله 350 متراً بدءاً من مدرسة "بوكوانغ" الابتدائية وحتى سوق "دوككيه بي" في حي "هان نام". ويمكن للمسلمين الحصول على الأغذية والمنتجات الحلال من خلال هذه الأماكن الخاصة بالمسلمين في المنطقة بصورة أكثر سهولة مما كان عليه في الماضي. وخاصة هناك مطعم كوري حلال اسمه "عيد" في هذه القرية وصاحب المطعم مسلم كوري ولديه مطاعم فرعية باسم عيد في ماليزيا أيضاً.

ويجتمع في المسجد كل يوم جمعة حوالي 300 إلى 400 مسلم، وتشهد القرية في كل جمعة حركات للمسلمين أكثر نشاطاً وحيوية من الأيام العادية الأخرى. وقال مواطن كوري يسكن في منطقة شارع أوسادان رو لمدة 15 سنة إن المنطقة لا تشهد أي خطر أو غرابة رغم أنها قرية مسلمة، بل يتعايش مع الجيران المسلمين الأصدقاء بكل ود. وأصبح الآن صديقاً للأصدقاء المسلمين الساكنين في المنطقة وكذلك يشعر بالسلام معهم.

ووفقاً لإحصائية، يقدر عدد المسلمين في كوريا بحوالي 130 ألفا، منهم 35 ألف كوري. وقد وصل عدد السياح المسلمين الذين زار كوريا خلال العام الماضي وحده إلى 866 ألف سائح وزادت نسبتهم من إجمالي عدد السياح الأجانب في كوريا من 5.6 بالمائة عام 2015 إلى 6.5 بالمائة في العام الماضي 2017.