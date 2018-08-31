كوريا تدعم مشروع توريد قطار مترو أنفاق القاهرة

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وقعت مصر وكوريا الجنوبية اتفاقا لدعم مشروع توريد وتصنيع قطار مترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة 243 مليون يورو أي 486 مليون دولار.

ووقع السفير الكوري لدى مصر "يون يو تشول 윤여철" ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر وبحضور وزير النقل المصري هشام عرفات على اتفاق لتمويل ودعم توريد 256 عربة لقطارات للخط الثالث لمترو القاهرة وهو ما يعادل نصف حجم إجمالي العربات التي تستخدم في الخط الثالث للمترو الآن.

ويذكر أن شركة صناعة القطارات الكورية "هيون ديه روتيم" التابعة لمجموعة "هيون ديه موتورز" الكورية سوف تشارك في هذا المشروع، علماً بأنها كانت قد شاركت في مشروع تصنيع عربات قطارات الخط الأول لمترو القاهرة في عام 2012.

وصرحت السفارة الكورية لدى مصر بأنه من المتوقع أن يسهم هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بدعم الحكومة الكورية وتعاون الشركات الكورية في ترقية مستوى معيشة المواطن المصري واستقرار تيسير حركة نقل المواطنين المصريين الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القدرة المصرية على نقل الركاب في مصر في المستقبل حيث يستخدم الخط الثالث لمترو القاهرة الآن حوالي 1.5 مليون راكب يوميا.

ويذكر أن مصر تحرص على توفير البنية التحتية للنقل والمواصلات العامة حيث أصبحت ظاهرة ازدحام المرور وتلوث الهواء من القضايا الساخنة في معظم المدن الكبرى المصرية الآن. وقالت الوزيرة سحر نصر إن مصر شهدت تطوراً كبيراً في قطاع النقل نظراً لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستمثرين وكذلك في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحيته أكد السفير يون يو تشول حرص كوريا على تعزيز التعاون مع مصر خلال تنفيذ المشروع وضخ استثمارات جديدة باستمرار نظراً لمناخ الاستثمار الجيد في مصر. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يتم نتيجة للتعاون الناجح المشترك بين كوريا ومصر منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في مارس من عام 2016.

ويتوقع أن يسهم المشروع في تحسين قضية تلوث الهواء والازدحام المروري وتوطيد العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين.