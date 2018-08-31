انعقاد الدورة الأولى لامتحانات للمترجمين القضائيين في كوريا

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أعلنت محكمة "سو وان" المحلية يوم الاثنين الماضي أنها قد أجرت يوم السبت 25 أغسطس امتحانات للمترجمين القضائيين من عشر لغات أجنبية لأول مرة في تاريخ البلاد في جامعة إيهوا للبنات ومن بين تلك اللغات: اللغة العربية.

وخاض الامتحان 129 متقدماً للغات الإنجليزية والصينية واليابانية والروسية والفيتنامية والكمبودية والأوزبكية والمنغولية والتايلاندية إلى جانب العربية. ويذكر أن اللغة العربية أجرى امتحان كفاءتها 3 مترجمين مرشحين. ويمكن للمترجمين القضائيين الذين سيجتازون الامتحان عمل الترجمة في المحاكم التابعة لمحكمة سو وان المحلية.

وظلت في المحاكم الكورية مشاكل كبيرة للتواصل مع الأجانب بسبب قلة توفر المترجمين القضائيين المحترفين، ولذلك من المتوقع أن يسهم هذا الامتحان في معالجة تلك المشاكل بالإضافة إلى زيادة العدالة وتحسين الثقة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في كوريا.

وقال متقدم للاحتمان إنه جرب امتحانات أخرى للترجمة في مجالات متعددة، لكن هذا الامتحان من أصعب الامتحانات، كما أدرك أن الترجمة القضائية تختلف تماماً عن مجالات الترجمة الأخرى من حيث أهميتها وتميزها الخاص.

ويتوقع أن يكون هذا الامتحان للترجمة القضائية محفزاً قوياً للمترجمين القضائيين المعتمدين على مواصلة عملهم في الترجمة مع الشعور بالفخر والمسؤولية أكثر.