أول تعديل وزاري رئيسي في عهد الرئيس مون:

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أعلن الرئيس مون عن أول تعديل وزاري رئيسي له منذ توليه منصبه في مايو من العام السابق وذلك من خلال استبدال خمسة وزراء وأربعة نواب وزراء.قام الرئيس بتعيين "يو يون هي" وهو نائب برلماني لدورتين عن الحزب الدمقراطي الحاكم وزيرا للتعليم وذلك خلفا للوزير السابق "كيم سانغ كون" والذي وجهت له انتقادات لاذعه بالتسبب في الفوضى التي شهدتها عملية مراجعة إجراءات الدخول للجامعات في كوريا. كما قام فخامته بتسمية رئيس هيئة الأركان في الجيش الكوري " جونغ كيونغ دو" وزيرا للدفاع وذلك إثر اتهامات وجهت للوزير السابق " سونغ يونغ مو" بسبب ما أسماه البعض فشله في اتخاذ الموقف الصحيح عند علمه بالخطة الطارئة لقمع حركة الاحتجاجات تحت ضوء الشموع ضد الرئيسة السابقة المقالة بارك. وتم كذلك تعيين مفوض هيئة الملكية الفكرية في كوريا "سنغ يون مو" وزيرا للتجارة والصناعة والطاقة . وحسب التشكيل الوزاري الجديد سيتولى نائب وزير العمل السابق "لي جي كاب" منصب وزير العمل ، فيما ستتولى النائبة البرلمانية "جين سن مي" منصب وزير المساوة النوعية والأسرة.

وشمل التعديل كذلك تعيين أربعة نواب وزراء جدد هم المحامي والمفتش الرئاسي"لي سوك سو" كرئيس لمكتب التخطيط والتنسيق التابع لهيئة المخابرات، بجانب ثلاثة نواب وزراء لكل من هيئة برنامجالاستحواذ الدفاعي وهيئة التراث الثقافي والمعهد القومي لتنمية الموارد البشرية. وحسب ناطق رئاسي فإن التعديل يجيء في إطار التوجه الحكومي للإصلاح.