تركيز حكومي على خلق الوظائف ونمو يقوده الدخل:

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أعلنت الحكومة عن تخصيص ميزانية يبلغ قدرها 470.5 ترليون وون كوري للعام 2019 بزيادة 10% تقريبا عن ميزانية العام الجاري. تم تخصيص الجزء الأكبر من الزيادة لمجال خلق وظائف جديدة وتنشيط وإنعاش سوق العمل في البلاد. وحسب تقرير حول الأمر فقد تم تمرير خطة الميزانية الجديدة بواسطة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي وسيتم رفعها لدراستها وإجازتها بواسطة البرلمان يوم الجمعة القادم. وتعتبر هذه الميزانية المقترحة هي الأكبر منذ عام 2000 فما عدا الميزانية الاستثنائية التي تم التصديق عليها عام 2009. سيتم تخصيص 162.2 ترليون وونللصحة والرعاية الاجتماعية والعمل بزيادة تبلغ 12% عن ميزانية العام الجاري. سيتم كذلك تخصيص 23.5 ترليون وون كوري لتنشيط سوق الوظائف والعمالة بزيادة تبلغ 22% عن الميزانية الحالية. ستنفق الحكومة كذلك 12.7 ترليون وو لتحسين وضعية توزيع الدخل وتعزيز فاعلية شبكة السلامة الاجتماعية وتستثمر 200 مليار وون من أجل مساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جديدة. تم كذلك زيادة الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة 10.5% والدفاع بنسبة 8.2% وهي النسبة الأكبر منذ 2008. الميزانية العامة لرأس المال الاجتماعي نقصت بنسبة 2.3% بينما زادت الميزانية المخصصة للمنشآت والفعاليات الرياضية والثقافية والخاصة بالتنمية المدنية بنسبة 50% لتبلغ 8.7 ترليون وون.

وقد عبّر الرئيس مون خلال مخاطبته لمجلس الوزراء عن عزمه في المضي قدما في طريق إنفاذ السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكومته. قال إن الحكومات السابقة كانت تقود البلاد لمستنقع النمو المنخفض مما أسفر عن قيام نظام اقتصادي غير عادل وفجوة متسعة في الدخول. أكد الرئيس مجددا على المرتكزات الثلاثة لسياسته الاقتصادية وهي نمو يقوده الدخل وتنمية تجديدية واقتصاد عادل وهي مرتكزات قير قابلة للتراجع أو المراجعة.