الرئيس الأمريكي يلوم الصين: مؤثر

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ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللائمة على الصين في إشارته لتوقف المساعي الدبلوماسية الجارية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون حيث قال إن الصين لا تساعد في ذلك بسبب الخلافات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أشار إلى أن محادثاته مع القيادة الكورية الشمالية كانت تسير بشكل جيد في سبيل تأكيد قيام كوريا الشمالية بالتخلص الطوعي والنهائي عن برامجها وأسلحتها النووية، إلا أن الصين قد عمدت إلى استغلال نفوذها الواسع والمؤثر على كوريا الشمالية للحيلولة دون ذلك الاستمرار. قال أيضا إن النفوذ الصيني على كوريا الشمالية ضخم وهائل إذ أن كوريا الشمالية تعتمد في 93% من احتياجاتها على الصين. قال كذلك إن الصين كانت تستحلب 500 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة كل عام وذلك منذ عدة أعوام.

وفي تطور آخر قال الرئيس ترمب إنه ما زال لا يرى أي ضرورة لقيام بلاده بإنفاق مبالغ طائلة لتنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية هذا العام. وأشار إلى إن بلاده كانت قد اتخذت خطوة تعليق تلك المناورات لهذا العام تعبيرا عن حسن نيتها وسعيها للوصول لحل مرضي للمشكلة النووية الكورية الشمالية بعد قمة سنغافورة الأخيرة إلا أنه لا توجد لهم أي خطط لتعليق أي مناوراتأخرى الآن. ورغم ما يبدو وكأنه تراجع عن تصريح وزير دفاعه جيمس ماتيسقبل يوم واحد فقط عن تأكيد تنظيم المناورات في موعدها المحدد إلا أن الرئيس الأمريكي قال إنه في حالة استئناف تنظيم تلك المناورات ستكون بشكل أكبر وأوسع من أي مناورات سابقة. تجدر الإشارة إلى أن المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية الكبرى والتي كان محددا لها شهر أغسطس الجاري كان قد تقرر تجميدها هذا العام في أعقاب قمة سنغافورةالتي جمعت بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي. وفي الوقت الذي كان يسعى فيه الرئيس الأمريكي لاستدامة ومواصلة الحوار مع القيادة الكورية الشماليةصرح وزير دفاعه بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تجميد تلك المناورات وأكد في بيان له أن القوات العسكرية في البلدين تقف على أهبة الاستعداد وبيقظة تامة وتأييد واسع لأي مساعي دبلوماسية رامية لإحلال السلام ونشر الاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.