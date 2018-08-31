كوريا الجنوبية مجتمع شائخ:

ⓒ KBS News

وصلت كوريا الجنوبية الآن للسن التي يتحدد بموجبها المجتمع الشائخ وهي السن التي تصل فيها نسبة من تجاوزوا سن الخامسة والستين من العمر إلى أكثر من 14% من سكان البلاد. وحسب التعداد السكاني للعام 2017 والذي أعلن عنه يوم الاثنين الماضي فقد سجل تعداد سكان كوريا الجنوبية زيادة سكانية بلغت 150 ألف شخص ليصل عدد سكانها إلى 51.400 مليون نسمة منهم ما يزيد عن سبعة ملايين شخص ممن تجاوزت أعمارهم سن الخامسة والستين وهو ما يمثل أكثر من 14% من جملة السكان. وحسب المعايير والحسابات التي تعتمدها الأمم المتحدة فإن أي دولة تبلغ نسبة من تجاوزت أعمارهم فيها سن الخامسة والستين أكثر من 7% تهتبر دولة سائرة نحو الشيخوخة، وعندما تزيد النسبة عن 14% تعتبر دولة شائخة فعلا وإذا بلغت النسبة أكثر من 20% تصبح دولة موغلة الشيخوخة. كذلك وحسب وكالة إحصائية متخصصة فقد نقص عدد الأشخاص المنتجين وهم أفراد من تبلغ أعمارهم بين سن الخامسة عشر وسن الرابعة والستين للمرة الأولى بواقع 116 ألف شخص ليصبح العدد 36.2 مليون فقط.