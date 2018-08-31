مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي يزور بيونغ يانغ

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من المقرر أن يقوم وفد كوري جنوبي رفيع المستوى بزيارة لكوريا الشمالية يوم الأربعاء القادم، حيث قرر الرئيس "مون جيه إين" أمس الأحد تعيين مستشاره الأمني "تشونغ أوي يونغ" كمبعوث خاص ليترأس الوفد الجنوبي.

وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن الوفد الجنوبي يضم 4 أعضاء آخرين، بمن فيهم رئيس وكالة المخابرات الوطنية ونائبه ونائب وزير التوحيد الوطني ومساعد الرئيس لشؤون الدولة، وهم نفس المسؤولين الذين قاموا بزيارة مماثلة لبيونغ يانغ في شهر مارس الماضي برئاسة مستشار الأمن القومي "تشونغ" أيضا.

وستتركز زيارة الوفد الجنوبي على مناقشة القضايا المتعلقة بالجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين المزمع عقدها خلال سبتمبر الجاري، والموضوعات التي سيتم بحثها في القمة وسبل تنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم".

وفي هذا الخصوص، قال مكتب الرئاسة إنه يتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة تحديد موعد القمة المرتقبة، كما عبر عن أمله في تحديد موعد افتتاح مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين بعدما تم تأجيه بسبب احتمال انتهاك افتتاح المكتب للعقوبات الدولية.

وكان الوفد الكوري الجنوبي قد نجح في تحديد موعد الجولة الأولى من محادثات القمة الكورية خلال زيارته لبيونغ يانغ في شهر مارس الماضي.

ويرى بعض المراقبين السياسيين أنه ليس هناك احتمال كبير بإحراز نتائج جيدة هذه المرة نظرا للجمود الذي تمر به المفاوضات النووية بين واشنطن بيونغ يانغ، وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بينهما نتيجة للخلافات في وجهتي نظرهما بشأن نزع السلاح النووي والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، إضافة إلى إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية بعد يوم واحد فقط من الإعلان عنها.

وتخطط كوريا الجنوبية لعقد الجولة الثالثة من القمة الكورية في غضون سبتمبر، والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية بمناسبة عقد مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيضا.