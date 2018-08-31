كوريا الجنوبية تحتل المركز الثالث في دورة جاكارتا للألعاب الآسيوية

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اختتمت أمس الأحد دورة الألعاب الآسيوية، "آسياد"، التي أقيمت في جاكارتا بإندونيسيا بعد 16 يوما من انعقادها.

واستطاعت كوريا الجنوبية احتلال المركز الثالث بعد الصين واليابان بإحراز 49 ميدالية ذهبية و58 فضية و70 برونزية. وتعتبر النتائج التي حققها الفريق الرياضي الكوري أقل بكثير من الهدف الأصلي ، وهو الحصول على المركز الثاني لست مرات متتالية في "آسياد" بإحراز 65 ميدالية ذهبية.

ويرجع السبب الرئيسي في تحقيق نتائج أقل مما هو متوقع إلى تحسن مستوى الأداء الرياضي للدول الآسيوية غير الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

كما يرجع السبب أيضا إلى انخفاض عدد الميداليات التي حصلت عليها كوريا الجنوبية في رياضتي التيكوندو ورمي السهام اللتين كان من المعتاد أن تحصد فيهما معظم الميداليات الذهبية.

بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن كوريا الجنوبية من إظهار أداء جيد في ألعاب القوى والسباحة، حيث بلغ إجمالي عدد الميداليات الذهبية في هاتين الرياضتين 89، استطاعت كوريا الفوز بذهبية واحد فقط في ألعاب القوى وذهبية أخرى في السباحة.

أما اليابان فاحتلت المركز الثاني لأول مرة منذ 24 عاما بإحراز 75 ذهبية و56 فضية و74 برونزية بعد أن كانت قد احتلت المركز الثالث في الدورة السابقة بإحراز 47 ميدالية ذهبية.

ومن بين الـ75 ميدالية ذهبية التي حصلت عليها اليابان في دورة جاكارتا، 6 ميداليات ذهبية في ألعاب القوى و19 ذهبية في السباحة.

وبهذا أصبح من الصعب أن نتوقع حصول كوريا الجنوبية على نتائج جيدة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو في عام 2020، وبالتالي من الضروري لكوريا أن تضع خطة طويلة المدى لتحسين أدائها الرياضي خاصة في ألعاب القوى والسباحة.