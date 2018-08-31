الحكومة تراجع نظام إعفاء الرياضيين من الخدمة العسكرية

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قال رئيس هيئة إدارة القوى العاملة العسكرية "كي تشان سو" إنه سيتم إجراء مراجعة على نظام الإعفاء من الخدمة العسكرية المطبق على الرياضيين والفنانين وسط زيادة المطالبات بإجراء مثل هذا التعديل.

وقد بدأ تطبيق هذا النظام على الرياضيين في عام 1973 عندما تم تمرير قانون خاص بالإعفاء من الخدمة العسكرية. وبموجب هذا القانون يحصل اللاعبون الذين حققوا نتائج جيدة في المباريات الدولية على إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وكان هذا النظام مقبولا لدى عامة الشعب آنذاك لأن كوريا الجنوبية كانت تسعى إلى رفع مستواها الرياضي، معتقدة أن ذلك سيسهم في تحسين سمعة البلاد في المجتمع الدولي من خلال إحراز نتائج جيدة في الأحداث الرياضية الدولية.

وتم تطبيق هذا النظام لأول مرة على لاعب المصارعة "يانغ جونغ مو" الذي استطاع الحصول على ميدالية ذهبية في أولمبياد مونتريال الصيفية في عام 1976، وهي أول ميدالية ذهبية أحرزتها كوريا الجنوبية في دورات الألعاب الأولمبية.

وكان معظم الكوريين في ذلك الوقت راضون عن بذلك، لكن الوضع تغير الآن كثيرا بعد أن ارتفع المستوى الرياضي للبلاد، ولذلك بدأ النظام يثير جدلا حادا حول كيفية تطبيقه.

فبعد أن نجحت كوريا الجنوبية في الحصول على حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سيول في عام 1981، وسعت الحكومة آفاق تطبيق النظام لتشمل اللاعبين الذين يحصلون على أي ميدالية سواء كانت ذهبية أو فضية أو برونزية، في دورات الألعاب الآسيوية والأولمبية، وذلك ضمن مساعيها للحصول على عدد أكبر من الميداليات في الدورات الأولمبية.

وأجرت الحكومة تعديلا على القانون الخاص بهذا الشأن في عام 1990 ليقتصر تطبيق النظام على اللاعبين الحاصلين على ميدالية ذهبية في دورات الألعاب الآسيوية.

والشيء المثير للجدل أيضا هو أن 29 لاعبا من إجمالي 42 لاعبا حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية حتى الآن هم لاعبو كرة القدم والبيسبول، كما يمارس أولئك اللاعبون أنشطتهم الرياضية في فرق احترافية ويتلقون أجورا عالية، ويستفيدون في الوقت نفسه من نظام الإعفاء من الخدمة العسكرية.