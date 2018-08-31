الكشف عن التعديلات على اتفاقية التجارة بين كوريا والولايات المتحدة

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كشفت الحكومة الكورية أمس الاثنين عن تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي اتفق عليها الجانبان من حيث المبدأ في شهر مارس الماضي.

وستقوم وزارة الصناعة والتجارة والطاقة باستطلاع الآراء حول هذه التعديلات حتى يوم العاشر من سبتمبر الجاري، ثم تقدمها للرئيس "مون جيه إين" للحصول على موافقة عليها قبل إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة حول موعد التوقيع على الاتفاقية المعدلة. وبمجرد التوقيع عليها، ستقدم الحكومة الاتفاقية المعدلة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليها ليتم استكمال جميع الإجراءات المحلية المطلوبة للتصديق عليها حتى يوم الأول من شهر يناير من العام القادم.

وكانت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تم إبرامها في عام 2012 خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما". لكن الاتفاقية واجهت الكثير من التقلبات خاصة بعد تنصيب الرئيس "دونالد ترامب" الذي ألمح إلى احتمال انسحاب واشنطن منها.

ومن ثم، طالبت الولايات المتحدة الحكومة الكورية بإجراء تعديل على الاتفاقية مشيرة إلى عدم وجود توازن تجاري بين البلدين بسبب تلك الاتفاقية.

وتنفيذا لهذه المطالبة، أجرى الجانبان سلسلة من المفاوضات في سيول وواشنطن بدءا من يوم الخامس من شهر ديسمبر من عام 2017. وفي الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي، أعلن الجانبان أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن التعديلات على اتفاقية التجارة الحرة.

ونجحت كوريا الجنوبية في المفاوضات مع الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق على إعفاء منتجات الصلب الكورية من الرسوم الجمركية الأمريكية، مقابل تمديد فترة فرض الرسوم الجمركية على السيارات البيك آب الكورية لمدة 20 عاما، والسماح لكل شركة أمريكية بتصدير 50 ألف سيارة على الأكثر سنويا لكوريا الجنوبية، أي ضعف الحجم الحالي.

ويرى بعض المراقبين أن الحكومة الكورية نجحت من خلال الاتفاقية المعدلة في القضاء على حالة عدم اليقين للاقتصاد الكوري في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية الأمريكية.

لكن البعض الآخر يرى أن الحكومة الكورية لم تتمكن من إحراز نتائج جيدة في حل القضايا المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة وسياسة معالجة التجارة.