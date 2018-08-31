ⓒ CODING&PLAY

نتعرف على شركة "كودينغ & بلاي Coding & Play" المتخصصة في إنتاج لعب الأطفال التعليمية.





مديرها "لي جونغ صوك":

تقوم شركتنا بتصنيع منتجات برمجة كمبيوتر تعليمية مخصصة للأطفال مما يوفر لهم وسائل تعليمية مفيدة ومسلية. الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة هما من الدول التي قادت الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية، وها هما الآن يتأهبان لقيادة الثورة الصناعية الرابعة. وضمن جهودهما المبذولة في هذا الصدد، صارت مدارس البلدين تقومان بتدريس وتعليم الأطفال كيفية القيام بعمليات برمجة الكمبيوتر منذ مطلع حياتهم الدراسية. بمجرد أن سمعت عن الأمر بدأت في دراسة فكرة تطبيقه في كوريا.





بدأت حمى البرمجة تنتشر عبر العالم وفي مختلف مناطقه. والبرمجة هي في الأساس لغة الكومبيوتر التي تستعمل من أجل ابتداع مختلف التطبيقات. وكان "ستيف جوبس" أحد القادة الرواد في هذا المجال قد قال قبل وفاته إن على كل إنسان تعلم برمجة الكومبيوتر لأن الكومبيوتر سيصبح المعلم لكيفية التفكير. ولذلك فإن برمجة الكومبيوتر هي التقنية التي ستقود العالم وهو يستقبل الثورة الصناعية الرابعة وعالمها المتجدد الذي يشمل الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء. وعلمية البرمجة مهمة لتطوير القدرة على التفكير والتجديد والإبداع وحل المسائل المعقدة، ولذلك فهي من بين أفضل ما يمكن أن يساعد الأطفال على العيش بسلاسة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ويجهزهم بالقدرات والمهارات اللازمة لذلك. ولذلك لم يكن من الغريب أن تتوجه الدول المتطورة لتعميمها ضمن المناهج الدراسية لأطفالها. وقد بدأت كوريا الجنوبية منذ العام الجاري في جعل البرمجة مادة إجبارية في مناهج المدارس الإعدادية والثانوية في كل مدارس البلاد.





ⓒ CODING&PLAY

مديرها "لي جونغ صوك":

بعد مشاركتي في بعض المعارض التعليمية المتخصصة وعلى رأسها المعرض البريطاني التجاري الاستهلاكي الإلكتروني اكتشفت أن البرمجة التعليمية ترتبط في الكثير من نواحيها بالروبوتات الذكية وليس بالكتب المدرسية. اكتشفت كذلك أنه لا توجد مناهج مدرسية منتظمة للأطفال في بداية حياتهم المدرسية في كوريا على خلاف البلدان المتطورة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفنلندا. ولذلك بدأت شركتي في تطوير برامج تعليمية سهلة ومناسبة خاصة ببرمجة الكمبيوتر من أجل الأطفال الصغار بين سن الرابعة والسادسة.





ويقول العلماء إن الأطفال بفطرتهم قابلون لتعلم البرمجة منذ الطفولة المبكرة. لكن ربما تكون البرامج التعليمية بالشكل المنهجي صعبة عليهم في مثل تلك السن. ولحل تلك المشكلة بدأت هذه الشركة في تطوير برامج متنوعة ومختلفة ومفصلة حسب الفئات العمرية للأطفال كي تتناسب مع قدرات العقل الاستيعابية في كل مرحلة عمرية.





مديرها "لي جونغ صوك":

بدأت شركتنا في عام 2016 بتوفير برنامج خاص بالأطفال في مراكز رعاية الطفولة ورياض الأطفال التي يبلغ عددها الآن في كوريا نحو 250. وقد شاركنا في هذا العام في مناسبة متخصصة في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية حيث تم اختيار شركتنا ضمن ثلاث من أفضل الشركات المتخصصة في الصناعات الخاصة بالطفولة. كذلك اختارتنا الشبكة العالمية الإخبارية "آفينغ نيوز Aving News" ضمن قائمة تضم أفضل عشر شركات كورية متخصصة. وقد نالت شركتنا العديد من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير.





وتتطلع شركة "كودينغ & بلاي" حاليا لاقتحام عدة أسواق عالمية.





ⓒ CODING&PLAY

مديرها "لي جونغ صوك":

من خلال مشاركتنا في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني والمعلوماتية، شعرنا بأن هناك نقصا واضحا في المواد والأجهزة التعليمية الخاصة بالبرمجة التعليمية للأطفال في مختلف بقاع العالم. ودفعنا ذلك لتطوير منهج منتظم بشكل يلبي رغبات مختلف بلدان العالم. وتلقينا العديد من الاستفسارات الخاصة بتقنيتنا ووقعنا على اتفاق في هذا الصدد مع شركة تايوانية بعد 8 أشهر فقط من تأسيس الشركة. قمنا كذلك بتصدير منتجات الشركة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ولدينا اتصالات مع عدة دول آسيوية مثل سنغافوره واليابان وتايلاند، ودول أخرى منها إيطاليا وبريطانيا وبولندا واسرائيل.





وتخطط الشركة حاليا لترويج روبوت متخصص في البرمجة التعليمية في نوفمبر القادم بالتعاون مع مؤسسة بحثية تابعة لجامعة "هارفارد" الأمريكية.





مديرها "لي جونغ صوك":

التواصل بين الناس ما زال أمرا مهما وحيويا. لذلك فإن توطيد وتمتين العلاقة بين أعضاء المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة جزء من العملية التعليمية. لكن في المجتمعات المستقبلية التي سيقودها أطفالنا، فإن العلاقة بين البشر والماكينات، خاصة أجهزة الكومبيوتر، ستصبح أكثر أهمية وربما بشكل لا يقل، إن لم يتفوق على العلاقات بين أفراد المجتمع البشري الواحد. هذا ما يؤكده العلماء والمفكرون والمتخصصون في علم المستقبل. ولذلك فإننا نحرص على تقديم وتوفير محتويات متسقة مع مثل هذا التوجه.





واتساقا مع مسار الثورة الصناعية الرابعة، سيدخل المجتمع البشري بكل ما فيه من توجهات معلوماتية عصرا جديدا يصير فيه الذكاء الاصطناعي خادما وشريكا للبشرية. ووقتها ستصبح البرمجة الإلكترونية وسيلة تواصل فعالة ومهمة. وهو ما أدركته هذه الشركة الكورية وتعمل في إطاره حاليا.