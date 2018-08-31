إجراءات حكومية جديدة مضادة لارتفاع أسعار العقارات

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كشفت الحكومة الكورية عن مجموعة إجراءات مضادة لارتفاع أسعار العقارات. وقد جاء ذلك بعد حوالي عام كامل من السياسة التي اتخذتها الحكومة لوقف المضاربات العقارية في مدينة سيول وضواحيها.





"باك وان غاب" كبير الباحثين في قسم العقارات في بنك "كوك مين":

أصدرت الحكومة إجراءاتها الأخيرة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار التي ظل يشهدها القطاع العقاري في العاصمة سيول مؤخرا. من الأسباب والعوامل الرئيسية لهذه الظاهرة الأخيرة النزاع القائم بين الحكومتين المركزية والإقليمية فيما يتعلق بالسياسات الإسكانية. يظهر ذلك جليا في قيام بلدية سيول بتأجيل تنفيذ خططها التطويرية الشاملة في منطقتيْ "يونغ سان" و"يوئيدو". التعاون الوثيق بين السلطات المركزية والسلطات الإقليمية أمر ضروري ومهم في مجال الإسكان بالذات. أما السبب الثاني وراء ارتفاع أسعار العقارات في سيول، فهو السيولة الضخمة من الأموال الطافية في السوق الكورية رغم ما تشهده البلاد من تباطؤ اقتصادي، مما دفع الكثيرين إلى التوجه لحفظ واستغلال تلك الأموال في شراء ممتلكات عقارية لحماية أنفسهم من مظاهر التضخم المتصاعدة.





وحسب تقارير رسمية، شهدت أسعار الشقق السكنية في مدينة سيول ارتفاعا بلغ في المتوسط 6.32% خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، وهو ما يزيد كثيرا عن معدل النمو السنوي الذي كان سائدا قبل انتهاج السياسات الحكومية الجديدة والذي كان في حدود 4.8% فقط. وقد أدى ذلك إلى ظهور ما يعرف بـ"السخونة المفرطة في السوق العقارية"، مما أدى بدوره إلى أن تعلن الحكومة مجددا عن إجراءات إضافية للتصدي لارتفاع أسعار العقارات، يوم 27 أغسطس.





"باك وان غاب":

خصصت الحكومة ثلاث مناطق جديدة في سيول، وهي "جونغ نو" و"دونغ ديه مون" و"دونغ جاك" كمناطق مضادة للمضاربة، من خلال رفع عدد المناطق الجديدة المشمولة في الخطط التطويرية إلى 15 منطقة في العاصمة سيول وضوحيها القريبة، إلى جانب ثلاثين منطقة مجمعات سكنية كبيرة أخرى تحتوي على نحو 300 ألف مسكن داخل وحول سيول، وذلك حتى عام 2022. وتقول وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية إنه رغم كبر حجم العرض في الوقت الحاضر، إلا أنها سوف تستعد لمواجهة أي ارتفاع محتمل في معدلات الطلب. ويرى المراقبون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تستهدف أساسا السيطرة على السوق العقارية الإسكانية.





وإضافة لتخصيص المزيد من المناطق المضادة للمضاربة العقارية، فقد عينت الحكومة أيضا مدينتين في ضواحي العاصمة، هما "كوانغ ميونغ" و"هانام" في مقاطعة "كيونغ كي"، كمناطق مضادة للمضاربة.





"باك وان غاب" :

ظلت اللوائح والضوابط الحكومية تركز حتى الآن على التصدي لضبط حركة الطلب على العقارات، من خلال عمليات مثل صيانة وترميم المجمعات السكنية القديمة، واللوائح المتعلقة بالقروض العقارية، وعمليات الرهن العقاري، والضرائب. لكن لأن تلك الضوابط لم ينتج عنها أي فعالية تّذكر، فقد قررت الحكومة البحث عن ضوابط وإجراءات جديدة تكون أكثر تأثيرا. أعتقد إن الإجراءات الجديدة ستكون أكثر فاعلية خاصة على المدى الطويل. ويجب ألا يتم التركيز فقط على الكم بل على النوع أيضا، وهو أمر يبدو أن الإجراءات الجديدة أخذته في الاعتبار.





ويقول المراقبون إنه بعد الإعلان عن السياسات الجديدة في أغسطس من العام الماضي بدأت السوق الإسكانية في سيول تشهد توجهات أكبر نحو الاستقرار، غير أنه كان قصير الأجل، حيث بدأت مظاهر عدم الاستقرار في السوق تطل برأسها من جديد. ويبدو أن الحكومة عرفت الآن أن سياسة السيطرة والتحكم في عامل الطلب وحده ليست مجدية، ولهذا بدأت تتجه نحو تنشيط وتوسيع العرض، وهو ما سيؤدي إلى الوفرة التي تعني الاستقرار الحقيقي في الأسعار.





"باك وان غاب":

تُعتبر الإجراءات الجديدة أقل تشددا من إجراءات الثاني من أغسطس، خاصة فيما يتعلق بالتدخل الحكومي في السوق العقارية. تهدف الحكومة إلى السيطرة والتحكم في عامل الطلب من خلال تحقيق الوفرة والعرض الكافي، بحيث يصبح التحكم الحقيقي هو لقانون السوق وحدها. الشيء المهم الآن هو الكيفية التي ستتعامل بها السوق بالحساسية اللازمة مع تلك الإجراءات. لكنني لا أعتقد أن السوق سوف تتجاوب بالسرعة أو بالفاعلية التي تتوقعها الحكومة، خاصة في الوقت الراهن مع بدء موسم الخريف وهو الموسم الذي تنشط فيه عمليات تغيير المساكن في سيول.





وتقول التقرير إن 58% من المواطنين الكوريين يمتلكون المنازل التي يقيمون فيها بالفعل، وتبلغ هذه النسبة في سيول 43% فقط، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من سكان العاصمة يمتلكون منازل سكنية متعددة ويقومون بعمليات مضاربة عقارية.





"باك وان غاب":

قال وزير الأراضي والبنية التحتية إن وزارته قررت مؤخرا رفع ضريبة الملكية والضريبة العقارية الشاملة من خلال تحريك مستوى القيمة الحكومية التقديرية للعقارات إلى مستوى عملي وواقعي ومناسب. وستتم زيادة الضرائب المفروضة على أولئك الذين يسكنون في الضواحي الراقية التي شهدت ارتفاعا حادا في أسعارها مؤخرا. وستبدأ الحكومة حملة تقييمية في هذا الشأن بدءا من شهر أكتوبر القادم، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الحملة في يوليو من العام القادم. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة لوائح إسكانية جديدة في المستقبل القريب للتصدي لظاهرة الفوران العقاري. وفي حالة عدم تأثير ذلك في تحقيق الاستقرار المنشود، فقد تلجأ الحكومة لإجراءات أكثر تشددا خاصة على المستوى الضريبي.





وفي هذا السياق، يطالب الخبراء بإعداد سياسات شاملة تتضمن إجراءات لاستيعاب وامتصاص كل السيولة العائمة في السوق لتوظيفها في مشروعات استثمارية صناعية مربحة بدلا من تجميدها في السوق العقارية.