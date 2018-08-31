فنانون كوريون يشاركون في ألبوم تكريمي لمايكل جاكسون

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من المقرر أن يشارك فنانون كوريون في مشروع أمريكي لإصدار ألبوم تكريمي للمطرب الراحل "مايكل جاكسون"، بمن فيهم "لاي" عضو فرقة "إكسو"، وفرقة "إن سي تي 127" المكونة من 9 أعضاء، وذلك بالتعاون مع المطرب والملحن الأمريكي "جيسون ديرولو"، بمناسبة عيد ميلاد "مايكل جاكسون" الستين.

وسيقوم المطرب الأمريكي "ديرولو" بتلحين أغنية "هيا نسكت ونرقص" التي ستكون الأغنية الأولى من سلسلة الأغاني الأربع التي سيتم الكشف عنها تكريما للمطرب الراحل "مايكل جاكسون".

وسيقوم الفنانون الكوريوين بأداء هذه الأغنية وسيظهرون في الفيديو الموسيقي للأغنية.