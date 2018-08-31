إقامة مهرجان إم نيت في ثلاث دول آسيوية في ديسمبر

من المقرر أن تقام النسخة العاشرة من مهرجانات "إم نيت" لجوائز الموسيقى الآسيوية في ثلاث دول آسيوية في شهر ديسمبر القادم.

وستبدأ هذه النسخة في كوريا يوم العاشر من ديسمبر، ثم في اليابان يوم الثاني عشر، ثم هونغ كونغ يوم الرابع عشر.

وسيشارك في مهرجان هذا العام عدد من أبرز الفنانين الكوريين والآسيويين ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الوحدة والتبادل بين أسواق الموسيقى الآسيوية.