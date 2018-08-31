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أطلقت مؤسسة "نيفر" خدمة تقديم ثلاثين كتابا صوتيا اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر، وشارك في قراءة هذه الكتب عدد من الشخصيات البارزة والنجوم. كما قرأ بعض الأدباء روايات بأصواتهم، في مقدمتهم الكاتب الشهير "كيم يونغ ها"، حيث قرأ روايته بعنوان "طريقة تذكر القاتل"، وقال إنه شعر في أثناء تسجيل الرواية بمشاعر مختلفة عن كتابة الرواية.

وبفضل المميزات العديدة التي تمتاز بها الروايات الصوتية، لا تحقق الكتب الصوتية رواجا ملحوظا في دائرة النشر المحلية فحسب، بل في دوائر النشر في البلدان الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. ويرجع الفضل في ذلك إلى تطورات التكنولوجيا المتعلقة بالصوت.