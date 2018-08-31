التواصل والاعون من أهم الصفات المطلوبة في الموظف

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تم إجراء استبيان حول اختيار المسؤلين والموظفين في ١٠٠ شركة كبرى في البلاد، حيث اختارت الأغلبية "التواصل والتعاون" كأهم صفة مطلوبة في الموظف. ثم جاء "التخصص" و"المبدأ والثقة" وروح التحدي"، بالإضافة إلى "تحمل المسؤولية كصاحب الشركة" و"القدرة الإبداعية" و"الحماس" و"الكفاءة العالمية" و"كفاءة التنفيذ".

شهدت هذه النتائج تغييرات كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، وهي مختلفة عن نتائج الاستبيان الذي تم إجراؤه قبل خمس سنوات.

وفي ذلك الاستبيان، كانت "روح التحدي" هي أهم صفة أخلاقية يحتاج إليها الموظفون الجدد، بينما احتل "التواصل والتعاون" المركز السابع.

وحول سبب هذا التغيير، قال مسؤول في غرفة التجارة والصناعة التي أجرت الاستبيان، إن الشركات تشهد صعوبات في التواصل بين الموظفين الصغار والمسؤولين الكبار. لأن الموظفين الصغار يعتبرون المدراء أو المسؤولين الكبار مثل "معلمين قاسيين"، أو "آباء صارمين"، حيث يفرضون على الطلاب أو الأولاد مبادئهم أو أفكارهم الثابتة والقديمة، ولا يستمعون لآراء الصغار ولا يقبلون معارضتهم إطلاقا. بينما يرى كبار المسؤولين أن الموظفين الصغار هم الشباب في الجيل الجديد الذين يميلون إلى الأنانية ويهتمون بمصلحتهم فقط.

وحسب نوع العمل، شهدت هذه المواد اختلافا تفصيليا، حيث تطلب شركات التجارة بالجملة أو التجزئة أو شركات النقل موظفين ذوي تخصص عملي. أما بالنسبة للشركات في مجال المال أو مجال البناء فهي تفضل الموظفين الذين يعتبرون أنفسهم كأصحاب الشركات.