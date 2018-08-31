المدرب الكوري لفريق كرة القدم الفيتنامي يحظى بحب الشعب الفيتنامي

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يزيد اهتمام حوالي ٩٠ مليون فيتنامي بكوريا والشعب الكوري بصورة إيجابية ملموسة بالرغم من وجود تاريخ مؤسف بين الدولتين في الستينيات هناك مواطن كوري يتمتع بشعبية ومحبة كبيرة في فيتنام حاليا. ويرجع الفضل في ذلك إلى السيد "بارك هانغ صو "، مدرب المنتخب الفيتنامي لكرة القدم للشباب أقل من 23 عاما، والذي يعتبر دبلوماسيا رياضيا. حيث استطاعت فيتنام تحقيق معجزة في كرة القدم منذ تولي السيد "بارك" منصب مدرب المنتخب لأقل من 23 عاما في شهر أكتوبر من العام الماضي، فقد حقق المنتخب الفيتنامي المركز الثاني في البطولة الآسيوية في شهر يناير الماضي. واستمرت هذه المعجزة في دورة الألعاب الآسيوية الحالية أيضا، لذا يطلب الكثيرون من هذا المدرب التخلي عن جنسيته الكورية والحصول على الجنسية الفيتنامية.