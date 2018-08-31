افتتاح مهرجان بوسان السينمائي لعام ٢٠١٨ في شهر أكتوبر





صرحت لجنة تنظيم مهرجان بوسان السينمائي أن مهرجان هذا العام سيشهد احتفالات خاصة بالذكرى السنوية المائة للسينما الفلبينية. ولذلك ستعرض عشرة أفلام فلبينية كلاسيكية تحت شعار "السينما تستجيب للدولة والتاريخ"، بمناسبة احتفال الفلبين العام القادم بمرور مائة عام على بدء صناعة السينما فيها. وتتناول الأفلام الفلبينية المعروضة أزمنة من الاضطرابات بما فيها زمن المقاومة ضد إسبانيا وزمن الحرب مع أمريكيا ومنها فيلم "صورة فنان فلبيني" الذي تم إنتاجه في عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين، و"نحن في ذلك الحين" الذي أنتج في عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين، و"ثلاث سنوات دون وجود إله" الذي تم إنتاجه في نفس العام.

وتصور هذه الأفلام مختلف الأحداث التي مر لها المجتمع الفلبيني، بما فيها المقاومة ضد الاستعمار الأجنبي والكفاح من أجل الديمقراطية. وإلى جانب عرض الأفلام، سيتم تخصيص معرض خاص يتم فيه عرض فيديوهات ومعلومات حول تاريخ الفلبين.

محمد: ومن المقرر أن يفتتح مهرجان بوسان السينمائي الثالث والعشرين يوم الرابع من أكتوبر، وسيستمر على مدار عشرة أيام.