رياضة البولينغ لجمع القمامة تحظى بشعبية كبيرة في البلاد

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في ظل انخفاض درجات الحرارة واعتدال الجو في البلاد يستعد الكثيرون من هواة التمارين الرياضية المختلفة لممارسة التمارين التي يفضلونها. ولهذا بدأت فترة التقدم بطلبات المشاركة في مختلف مسابقات المارثون، كما يتزايد عدد الذين يتمتعون بالتدريبات الرياضية في الهواء الطلق بما في ذلك حدائق نهر الهان.

كما تحظى لعبة "البولنج" التي بدأت في السويد بشعبية متزايدة بين الكوريين. ومصطلح "بللوغينغ" يعني جمع القمامة أثناء الجري. وقد ظهر هذا المصطلح عبر شبكة التواصل الاجتماعي لأول مرة في عام ٢٠١٦، حيث كان يمارس هذه اللعبة بعض الأشخاص فقط. إلا أن رياضة البولنج انتشرت بسرعة وبشكل كبير في الآونة الأخيرة حتى ظهرت مجموعات للبولينج في مختلف بلدان العالم. أن مشكلة المخلفات البلاستيكية والإسراف في استخدام المنتجات المستخدمة لمرة واحدة فقط صارت مركز اهتمام عالمي هذه الأيام. ونتيجة لذلك، تلقت رياضة بللوغينغ التي تجمع بين الرياضة وحماية البيئة المزيد من الأضواء، مما دفع المزيد من الكوريين إلى المشاركة في هذه الرياضة الجيدة.

وطبقا لبلدية سيول، فقد بلغت كمية القمامة في حديقة نهر الهان في العام الماضي حوالي ٤٨٠٠ طن.