مركز الإعلام والثقافة الكورية يقوم بتعديلات لموقعه الرسمي خارج البلاد

ⓒ Getty Images Bank

بمناسبة مرور عامين على بدء خدمة تقديم المعلومات الصحيحة عن كوريا، يخطط مركز الإعلام للثقافة الكورية في الخارج لتعديل موقعه على الإنترنت بشكل كامل يوم الثالث من سبتمبر وزيادة تصحيح المعلومات الخاطئة عن كوريا في الخارج.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل كشف الكوريين عن المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة عن كوريا في الخارج. وظل الموقع الحالي يركز على الإبلاغ بالمعلومات الخاطئة بسهولة ولكن الموقع الجديد سيركز أيضا على تسهيل كشف الكوريين عن الأسس الثابتة والأكيدة للمعلومات الصحيحة إذا اكتشفوا معلومات خاطئة.

وكان عدد من الجهات، بما فيها وزارة الخارجية ومجلس العلوم الكورية ومؤسسة تاريخ شمال شرق آسيا ومجلس المعلومات عن الجغرافيا الوطنية، تقدم الكثير من بيانات الدعاية والشرح فيما يتعلق بالمعلومات الخاطئة عن كوريا في الخارج، إلا أن المواطنين الكورين كانوا يواجهون صعوبات في البحث عن المعلومات الصحيحة.

ولذلك سيقدم مركز الدعاية للثقافة الكورية في الخارج مختلف المعلومات ذات المصداقية التي تعرضها مختلف الجهات مباشرة أو بطريقة الربط. كما قام بإضافة علامات التجزئة (hash tags) إلى مختلف المعلومات حسب الموضوعات من أجل سهولة تقاسمها عبر مختلف أنواع شبكات التواصل الاجتماعي.