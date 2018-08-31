جزيرة يون هونغ لفن الرسم تمتلئ بالعديد من الكنوز الفنية واللوحات الرائة

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جزيرة يون هونغ هي جزيرة لفن الرسم في كوريا، والتي تمثل قاعة لفن الرسم دون سقف. وتبلغ مساحة جزيرة يون هونغ ٥٥٠ ألف متر مربع ويبلغ طول ساحلها أربعة كيلومترات فقط. أما عدد سكانها فيبلغ حوالي سبعين شخصا فقط، معظمهم مسنون. وفي جزيرة يون هونغ يوجد عدد كبير من أعمال فن الرسم التي تم إنتاجها باستخدام أدوات صيد الأسماك المهملة بما فيها عوامات وحبال وأخشاب قديمة.

كما تم وضع مختلف أعمال " junk art " أو الفن غير المرغوب فيه الذي تم إنتاجه باستخدام صدفيات متنوعة من الساحل وأزقة الجزيرة لتصبح جزيرة قاعة لفن الرسم دون سقف. كما تمثل السقوف الزرقاء والحمراء للبيوت العادية عملا فنيا أيضا. وعلى جدران البيوت في الجزيرة تم رسم أكثر من مائتي عمل من الصور القديمة التي تظهر اللحظات الخاصة لسكان الجزيرة بما فيها حفلات التخرج أو الرحلات أو حفلات الزواج باستخدام القرميد، لتمثل متحفا للصور الفوتوغرافية للتعريف بحياة سكان الجزيرة.

وفي أزقة الجزيرة أيضا يتم استعراض أعمال فنية ولوحات رسم على الجدران تصور الشخصيات البارزة المولودة هناك مع كتابة كلمات أغاني وقصص للأطفال، وصناديق زهور على شكل أسماك تم إنتاجها باستخدام المخلفات من المجاديف والعوامات. كما تم صنع أرانب وسلاحف باستخدام أحجار صغيرة وكبيرة، كما تم تزيين الأسوار والبيوت الفارغة والخزانات إلى جانب الأزقة بمختلف أنواع أعمال فن الرسم، مما يشعرنا بأن جزيرة يون هونغ تمثل قاعة مفتوحة لفن الرسم.