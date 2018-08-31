تشونغ جو يا / نال جيم سنغ داتوم / سيه تاريونغ





هناك مسرحية بلجيكية للكاتب "موريس ماترلينك" بعنوان "الطائر الأزرق". وفي المسرحية، تبحث "ميتيل" مع شقيقها "تيلتيل" عن الطائر الأزرق، وهو رمز السعادة. يخوض الشقيقان مغامرة رائعة، ويتعلمان من خلالها أن السعادة الحقيقية تكمن في الأشياء البسيطة، مثل حب الأسرة في نهاية مغامرتهما المذهلة. وكان الناس في كوريا القديمة يعتبرون الطائر الأزرق رمزا للأمل أيضا.

منذ قديم الأزل اعتبر الناس الطيور كائنات ذكية تربط العالم الأرضي بعالم السماء، ولذلك نجد الكثير من الأغاني التراثية التي تدور حول الطيور. ومن ضمن تلك الأغاني مقطع من أغنية البانسوري "سو كونغ غا" تتجادل فيه الطيور حول أحقها بالجلوس في مقعد الشرف"، وتتضمن الأغنية وصف سلحفاة بحرية صعدت إلى السطح للمرة الأولى في حياتها سعيا لاصطياد أرنب وأخذ كبده لإهدائه إلى الملك المريض. ومن ضمن ما شاهدته السلحفاة المذكورة كان مشهد الطيور المتجادلة، فرأت العنقاء وهي تتباهى بصوتها السحري الذي يجعل كل الملوك والقديسين يجتمعون من فورهم، ومكانتها النبيلة بين الطيور والكائنات، ثم نهض الغراب وقال إن الغربان قد اجتمعت حتى تنشئ جسرا فوق مجرة درب التبانة ليجمع العاشقين "كونو 건우” و"جيك نيو 직녀”، حسب أسطورة شرقية قديمة كل عام. وراح يتفاخر أيضا بأنه رمز بر الوالدين، وأنه يستحق -بالتالي- مركز الشرف، لكن البومة سارعت بدحض قوله، ووصف صوته بالشؤم والشر، وأن الناس يرجمونه بالحجارة عندما يسمعون نعيقه القبيح. وقد يتساءل المرء عن جدوى ذلك النقاش العقيم الذي دار بين الطيور في الغابة، لكنه في الواقع لا يقل تفاهة عن بعض الصراعات التي يخوضها البشر، وهو ما أرادت الأغنية الإشارة إليه. الأغنية تعدد جميع الطيور التي عرفتها شبه الجزيرة الكورية في ذلك العصر، بدءا من العصفور المهاجر الذي يعود من المناطق الجنوبية في الربيع وحتى طائر العنقاء. وأيضا الببغاوات، والبجع البري، والطيور الزرقاء، وطيور الكركي، وطائر الوقواق، وغيرها. كما تذكر الأغنية طيورا أقل شهرة، مثل طائر الذعرة. كما تذكر الأغنية أيضا ما يمر به الناس في حيواتهم من سرور وحزن. ومجرد الاستماع إلى هذه الأغنية يشعرنا بقدر اهتمام الناس بالطبيعة وملاحظتهم لتفاصيلها.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: