قرار إعفاء الرياضيين أو الفنانيين الفائزين بمراكز متقدمة في الفعاليات الدولية يثير جدلا واسعا لدى البعض

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بعد انتهاء الدور النهائي في كرة القدم بين كوريا واليابان، برزت قضية إعفاء اللاعبين الذين حصلوا على ميداليات ذهبية من الخدمة العسكرية التي تعتبر إلزامية على جميع الكوريين الذكور. فإذا حصل اللاعبون الكوريون على ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الآسيوية أو دورات الألعاب الدولية أو تأهلوا لنهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى الفائزين بالمسابقات الفنية الدولية إلى جانب الرياضيين الفائزين بالمراكز الأولى والثانية في الأحداث الدولية سيتم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.

ومع فوز المنتخب الكوري بميدالية ذهبية، سيحصل اللاعبون على إعفاء من الخدمة العسكرية التي تمتد ٢١ شهرا. ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة اللاعب "سون هونغ مين" إلى حوالي مائة مليون يورو. بالإضافة إلى حارس المرمى "جو هيون أو" الذي أظهر أداء رائعا جدا في بطولة كأس العالم السابقة، ودورة الألعاب الآسيوية هذه المرة، سيحصل على فرصة للتقدم إلى الدوري الأوربي.

وفي هذا السياق، نشرت وسائل الإعلام المحلية والدولية أخبارا عن نظام الإعفاء من الخدمة العسكرية في كوريا بالنسبة للاعبين الفائزين في الأحداث الرياضة الدولية.

كما يشكو البعض من أن هذا الامتياز يُستغل كوسيلة للهروب من الالتزم بالخدمة العسكرية، ويقول البعض الآخر إن اقتصار هذا الامتياز على اللاعبين والفنانين الكلاسيكيين فقط أمر غير عقلاني.