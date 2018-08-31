افتتاح مهرجان إعادة التدوير إلى الأفضل بمناسبة مرور عام على تأسيس بلازا سيول لإعادة التدوير إلى الأفضل





بمناسبة الذكرى الأولى على تأسيس "بلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل"، يقام مهرجان لمدة شهر واحد بدءا من الأول من سبتمبر. وقد افتتح المهرجان بتنظيم فعاليات لعرض وبيع المنتجات الرقمية بأسعار مخفضة بعد إصلاحها.

ومن بين الفعاليات الرئيسية في المهرجان: منتدى إعادة التدوير للأفضل الذي يقام تحت عنوان "مدينة سيول تتداول فيها الموارد، وخالية من البلاستيك"، وورشة العمل عن قانون حماية تصميم "up-cycle". بالإضافة إلى ملعب رياضي لإعادة التدوير للأفضل حيث يمكن الاستمتاع فيه بأدوات الألعاب التقليدية المصنوعة من المواد التي تم إعادة تدويرها للأفضل.

ومن بين أبرز الأحداث الرئيسية: عرض تفكيك سيارة مهملة يقام يوم السبت القادم في ذكرى افتتاح بنك المواد لبلازا سيول لإعادة التدوير للأفضل.

وسيظهر لنا هذا العرض جميع مراحل التحول من سيارة مهملة ومتروكة إلى قطع غيار قابلة لاعادة الاستخدام.