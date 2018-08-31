يونو يونهو عضو فرقة TVXQ أول نجم يشارك في حملة ارتداء أحذية منطقة سونغ سو

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أصبح يونو يونهو عضو فرقة "دونغ بانغ سين كي" أي TVXQأول نجم يشارك في حملة ارتداء أحذية منطقة سونغ سو، حيث تمتاز هذه المنطقة بشركات إنتاج الأحذية المصنوعة يدويا منذ السبعينيات من القرن الماضي. والآن يبلغ عدد شركات إنتاج الأحذية المصنوعة يدويا التي تتمركز في منطقة سونغ سو حوالي ثلاثمائة وخمسين شركة، وعدد الشركات التحويلية للمواد حوالي مائة شركة.

وجاءت مشاركته يونو يونهو في هذه الحملة من أجل الترويج لجاذبية الأحذية المصنوعة يدويا والترويج لمنطقة سونغ سو في الوقت نفسه. وتتم صناعة ثلاثة أحذية من خلال هذه الحملة، يملك النجم واحدا منها، وسيتم بيع واحد منها في مزاد علني عبر الصفحة الرسمية لشارع سونغ سو في ديسمبر، وسيتم التبرع بكل الأرباح من أجل صناعة أحذية لذوي الاحتياجات الخاصة. أما الحذاء المتبقي فسيعرض في قاعة الترويج لأحذية سونغ سو بدءا من هذا الشهر وحتى العام القادم. كما ستتم صناعة حذاء للنجم يونو يونهو مع الأخذ في الاعتبار أن قدميه تتورمان بسهولة بسبب جدوله الزمني الضيق جدا، وسيتم الكشف عن نجم ثان سيشارك في هذه الحملة قريبا.