خطة حكومية لإيجاد فرص عمل اعتمادا على محركات النمو الجديدة

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قررت الحكومة والحزب الحاكم ومكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بذل جهود مكثفة لإيجاد فرص عمل اعتمادا على محركات النمو الجديدة بما فيها الصحة البيولوجية والبرمجيات والملكية الفكرية.

وفي مجال الصحة البيولوجية سيتم التركيز على دعم عملية البحث والتطوير الهادفة إلى تقدم الصناعة، بينما سيتم التركيز على تنمية الموارد البشرية في مجال البرمجيات. أما في مجال الملكية الفكرة فسيتم التركيز على التعليم والتوظيف.

ومن المتوقع أن يتم تقديم دعم فعال للبحث والتطوير من أجل تقدم صناعات الأدوية والأدوات الطبية ومستحضرات التجميل، بحيث يتم تطوير أدوية جديدة ونظم اختبارات سريرية باستخدام التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات. ومن المقرر أن يتم تطوير البني التحتية الخاصة لتطوير الأدوية الجديدة في المجمع الطبي المتقدم في مدينتي "أوه سونغ" و"ديه كو"، كما سيتم توسيع عمليات البحث والتطوير في الأدوات الطبية الإبداعية بما في ذلك الروبوت الطبي الدقيق والروبوت الخاص بالرعاية الصحية. وسيتم دعم تنويع مناطق الصادرات من مستحضرات التجميل من خلال تطوير مستحضرات تجميل تضع في الاعتبار خصائص البشرة حسب الدول، وتنمية المجالات المتقدمة بما فيها الرعاية الطبية الدقيقة المناسبة للأفراد، وتقنية الرعاية الطبية للتجديد باستخدام الخلايا البشرية.

وسيشمل مجال دعم البرمجيات إبداع المقررات الدراسية للبرمجيات في الجامعات، والتنمية المركزة للموارد البشرية الشابة، وإنشاء أجهزة خاصة لتنمية الموارد البشرية الإبداعية، وبناء مراكز دعم لإنشاء المشروعات الجديدة. كما سيتم إدخال نظام جديد يسمح لمجالي البرمجيات وتقنية المعلومات والاتصالات بتنفيذ الأعمال دون قيود لفترة معينة.

وبالنسبة لمجال الملكية الفكرية، سيتم دعم التعليم والتوظيف في مجال الملكية الفكرية من خلال تعليم طلاب الجامعات بالتعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية والشركات معا. ومن المتوقع أن يزداد عدد المدارس الخاصة بالاختراعات والتخصصات من 6 مدارس حاليا إلى 12 مدرسة، وفتح البيانات العامة المتعلقة بالملكية الفكرية أمام القطاع الخاص.