ما هي الطرق الصحيحة لغسل الشعر؟

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يمكن لأشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البَنَفسجية القوية أن تسبب ضرراً لفروة الرأس، كما أن التعرض طويلا لأشعة الشمس يؤدي إلى تشوه الشعر، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى تغير لونه أو تساقطه. إذن، ماذا عنكم؟ هل تعانون من بعض التلف في الشعر بعد فصل الصيف جراء التعرض لأشعة الشمس القاسية؟

يمكننا الحصول على شعر ناعم وصحي عن طريق تناول الأغذية الصحية ومعرفة كيفية غسل الشعر بطريقة صحيحة. إذن، ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الشعر؟

أولا: تمشيط الشعر قبل غسله: في الحقيقة العديد من الناس يقومون بتمشيط الشعر بعد غسله، لكن هذه العادة مضرّة للغاية حيث إن الخُصلات المبللة تكون أكثر عرضة للتكسّر والتساقط. ولذلك من الأفضل تمرير المُشط أو فرشاة الشعر 50 إلى 100 مرة قبل غسل الشعر، إذ أنّ هذه الخطوة تفرّق الخُصلات عن بعضها وبالتالي تسمح بتوزيع الشامبو والبلسم خلال الاستحمام بطريقة أسهل. وبالإضافة إلى ذلك، تسريح الشعر قبل غسله يساعد على تحريك الخلايا الميتة من فروة الرأس وبالتالي تسهيل غسلها وإزالتها بالكامل خلال الاستحمام.

ثانيا: تدليك فروة الرأس: يُعد تدليك فروة الرأس خطوة مهمّة للغاية قبل الاستحمام وخلاله وبعده، إذ تُحفّز الدورة الدمويّة وبالتالي تحافظ على الشعر صحيّاً وقويّاً.

ثالثا: عدم استخدام الشامبو مباشرة عند غسل الشعر: حيث يجب فرك الشامبو أولا باليد إلى أن تظهر فقاعات كافية ثم توزيعه على الشعر. فاستعمال الشامبو مباشرة يمكن أن يهيّج فروة الرأس. وأيضا يكفي أن يكون الماء المستخدم في شطف الشعر دافئاً وليس ساخنا، حيث إن الماء الساخن جدا سوف يؤدي إلى تورم فروة الرأس ويخفف من تألق الشعر، لذلك من الأفضل شطف الشعر بماء فاتر.

رابعا: تجفيف الشعر بواسطة مِنشَفَة: حيث ينصح الخبراء بتجفيف الشعر بواسطة مِنشفة بحركات لطيفة وعدم تجفيف الشعر بواسطة الفرك لأن حركات الفرك يمكن أن تضرّ بالشعر وأن تسبّب تكسّره. ومن الأفضل أن يتم تجفيف الشعر بعد غسله بشكل طبيعي دون استخدام مجفف كهربائي، وفي حالة الاضطرار لاستخدام المجفف الكهربائي فيُنصح بإنهاء عملية غسيل الشعر بشطفه بماء بارد حتى نمنع حدوث كهرباء ساكنة من الشعر إلى المجفف.

خامسا: استعمال مرطب للشعر: فمرطبات الشعر تعتبر من الأساسيات التي لا بد من امتلاكها لعلاج الشعر التالف. وينصح الخبراء بإبقاء المرطبات على الشعر أطول فترة ممكنة حتى يستفيد الشعر من مكوناتها التي تعمل على معالجة الشعر وحمايته من الجفاف.