وصول وفد كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ وآمال كبيرة في التوحيد

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تتركز أنظار المواطنين الكوريين على تطورات العلاقات بين الكوريتين، بعد وصول وفد كوري جنوبي رفيع المستوى إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.

وبهذا الشأن، قدم أحد المواطنين الكوريين أفضل طريقة، على أساس الآراء المقدمة من قبل عامة الناس. وهي أن يكون التوحيد على مراحل، وليس دفعة واحدة. وعلى هذا الأساس سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وإلغاء خط الهدنة، وسحب جميع الجنود من الكوريتين. ثم تبدأ الكوريتان في إجراءات التبادل السياحي. ومن ثم ستنطلق الكوريتان بعد ذلك في التبادل الاقتصادي، واذا نجحت هذه التبادلات بما يكفي للتوحيد، فستعلن الكوريتان التوحيد بينهما، وسوف تختفي آخر دولة مقسمة في العالم.