العديد من البرامج السياحية بمناسبة قدوم فصل الربيع

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بمناسبة قدوم فصل الخريف، يتم تنظيم العديد من البرامج السياحية، حيث يبرز برنامج السفر إلى "قلعة في مدينة سو وان "، ويتم تنفيذه خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويعمل في الإرشاد متخصص في هذا المجال من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة ليلا، حيث يشرح للزوار تاريخ القلعة والمعلومات ذات الصلة. ويحظى هذا البرنامج بشعبية كبيرة، ولذلك يجب الحجز فيه مسبقا.

بالإضافة إلى هذا البرنامج سيتم تنفيذ 8 برامج في هذه المنطقة، حيث يتمتع الزوار بمشاهدة منظر القلعة المنورة ليلا، أو المشي والتجول بجوارها، أو تجربة بعض الأكلات أو مشاهدة عروض فنية، إلى جانب الإقامة في المنطقة. ويجري برنامج مشابه في منطقة "كانغ رنغ" شرق البلاد، أما في مدينة "موكزبو" الجنوبية فتوجد منطقة فيها طريق مبني قبل 120 سنة، وبعض الأزقة القديمة أيضا، ولذلك تسمى بـ"المتحف الحي". وفي هذه المدينة بعض المباني التاريخية التي كانت مستخدمة خلال فترة الاستعمار الياباني. وفي هذه المدينة، ينفّذ برنامج رحلة ليلية مرتين في شهري سبتمبر وأكتوبر.