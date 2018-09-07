الفرقة الكورية للرقص التقليدي تقيم حفلين في مسارح الأوبرا في القاهرة والإسكندرية

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تستضيف دار الأوبرا المصرية عرضين لفرقة "إي- دو" الكورية للرقص التقليدي في إطار تعاونها مع المركز الثقافي الكوري في القاهرة، لتصبح الفرقة الكورية أولى الفرق الأجنبية الزائرة لمسارح الأوبرا المصرية في الموسم الجديد 2018 و2019.

وقدمت فرقة "إي- دو" الكورية حفلها الأول في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الماضي على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، و تقدم حفلها الثاني في الساعة الثامنة مساء يوم 11 سبتمبر ، على المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة.

ويتضمن برنامج فرقة "إي– دو" للرقص الكوري عرضا بعنوان "رحيق كوريا"، والذي يعد مزيجا موسيقيا راقصا فريدا يجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال العزف على الآلات التقليدية والحديثة.

ويهدف العرض لإحياء الأغاني والرقصات التقليدية، بالإضافة إلى تقديم ألوان موسيقية حديثة مثل الجاز والبوب.

الجدير بالذكر أن فرقة "إي – دو" الكورية تتكون من 10 فنانين، وتقودها الفنانة "يو كيونغ هوا" التي تعد واحدة من أكثر الفنانين شهرة في كوريا، ويعود إليها الفضل في إحياء آلة "تشول هيون غوم"، وهي آلة موسيقية قديمة كانت على وشك الاندثار.

إلى جانب هذا، ستقوم فرقة "مون" الكورية لفنون الأطفال بتقديم أول عرض لها في مصر بتنظيم من المركز الثقافي الكوري في القاهرة.

وستقدم الفرقة عرضين لمسرح العرائس بعنوان "كو جو مانغ تيه" يومي السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر الجاري، الأول في قاعة الكلمة في "ساقية عبد المنعم الصاوي"، والثاني في المركز الثقافي الكوري في القاهرة.