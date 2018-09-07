كوريا والأردن توقعان برنامجا للتبادل العلمي والثقافي

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وقعت كوريا الجنوبية والأردن الأسبوع الماضي برنامجا للتبادل العلمي والثقافي بينهما يمتد للسنوات الثلاث القادمة في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والسياحة والآثار والإعلام والشباب والرياضة.

ووقع على البرنامج الدكتورة "ماري قعوار" وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والسفير الكوري في عمان "لي بوم يون".

وقالت الدكتورة "قعوار" إن توقيع البرنامج يأتي في إطار سعى الأردن لتعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت على أن البرنامج سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين سيول وعمان، وأنه يشمل عدة إجراءات تنفيذية في عدد من المجالات.

ويتضمن البرنامج تبادل المنح الدراسية وزيارات الخبراء والوفود التربوية والمشاركة في المؤتمرات والندوات التدريبية والفرق الفنية، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين وكالات الأنباء ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون في كلا البلدين.

وأشارت الدكتورة "قعوار" إلى أن التوقيع على البرنامج يأتي بناء على الاتفاقية الثقافية الموقعة بين حكومتي البلدين عام 1974، وأن العلاقة التاريخية الطويلة الممتدة حتى الآن انبثق عنها توقيع العديد من البرامج التنفيذية للتعاون العلمي والثقافي.

ويعد هذا البرنامج هو العاشر من نوعه الذي يتم توقيعه بين كوريا والأردن منذ انطلاق علاقات التعاون العلمي والثقافي بينهما.

وأعربت الوزيرة الأردنية عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية والشعب الأردني لكوريا الجنوبية على الدعم المتواصل، مشيدة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات.

ومن جانبه، وصف السفير الكوري "لي بوم يون" البرنامج بأنه يمثل خطة إضافية ومهمة على طريق تعزيز التعاون وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين سيول وعمان.

وأكد في السياق نفسه التزام الحكومة الكورية بالاستمرار في توفير برامج الدعم المختلفة للأردن في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما سيساهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.