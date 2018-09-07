الرئيس مون يؤكد على أهمية تمكين جميع أفراد الشعب من التمتع بحياة قيّمة

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعرض رؤى وطنية لبناء وطن يتمكن فيه جميع أفراد الشعب معا من التمتع بحياة قيمة.

وتعد هذه الرؤى مخصصة للمجالات الاجتماعية وتستهدف حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها المجتمع الكوري، بما في ذلك انخفاض معدلات الموليد وزيادة الفقر لدى المسنين.

وعقدت الحكومة أمس الخميس اجتماعا للوزارات ذات الصلة بالشؤون الاجتماعية حيث تم وضع خطط استراتيحية خاصة بـ"بناء وطن تسامحي".

ومن بين تلك الخطط: خطة ثلاثية لضمان العيش الجيد مدى الحياة لجميع أفراد الشعب.

كما تم وضع رؤى ثلاثية مستقبلية لتحقيق بناء وطن تسامحي، وهي: تعزيز التكامل الاجتماعي، وضمان الاستدامة الاجتماعية، ورفع القدرة على الإصلاح الاجتماعي، وسوف يتم من خلالها تخفيف عدم التوازن في الدخل، وتحقيق التطوير الاقليمي المتوازن، وتعزيز التعليم العام، وإنشاء شبكة لأمان العمل، وغيرها من الإصلاحات الاجتماعية.

وكان الرئيس "مون جيه إين" قد تقدم بمبادرة لتحقيق النمو الشامل التسامحي من خلال حملاته في انتخابات الرئاسة عام 2012.

ويمكن القول إن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئيس "مون جيه إين" تعتمد على النمو المبني على زيادة الدخل، والنمو الابتكاري، والاقتصاد العادل، وتستهدف تحقيق النمو الشامل التسامحي.

ولكن هناك ادعاءات تشكك في فاعلية الرؤى الوطنية التي عرضها الرئيس "مون" نظرا للحاجة إلى مبلغ هائل من الميزانية لتنفيذها .

ولذلك أصدر الرئيس "مون" تعليمات للوزارات ذات الصلة من أجل وضع برامج تفصيلية ليتم تنفيذها على المديين المتوسط والطويل، وهو ما سيؤدى إلى حصول الحكومة على الثقة من الشعب.