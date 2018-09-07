تراجع معدل النمو الاقتصادي الكوري:

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بلغ معدل النمو الاقتصادي الكوري الجنوبي في الربع السابق من العام 0.6% مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن المعدل الذي كان قد سجله في الربع الماضي وأقل مما كان متوقعا. يعني ذلك إن الاقتصاد الكوري الذي يعتبر رابع أكبر اقتصاد آسيوي سيجد صعوبة في مقابلة التوقعات التي كانت قد وُضعت بواسطة كل من البنك المركزي والحكومة الكورية وهي 2.9%. جاء ذلك في تقرير متخصص صادر عن بنك كوريا أشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي توسع بنسبة 0.6% فقط ليصل إلى 397.96 ترليون وون كوري في الفترة من إبريل إلى يونيو. رغم ذلك فقد شهدت الاستثمارات في قطاعي المعدات والمنشآت والمرافق زيادة لم تكن متوقعة، غير أن الاستثمارات في مجال البناء والتشييد، وكذلك في مجاليّ التصدير والاستيراد جاءت أقل من النسبة المتوقعة. كان الاقتصاد قد شهد خلال الربعين الأول والثاني من العام زيادة بلغت 2.8% مقارنة مع العام الماضي. ومع احتمال تسجيل النمو الاقتصادي معدل نمو يبلغ 2.8% خلال النصف الثاني من العام حسب توقعات البنك المركزي فإن معدل النمو الاقتصادي السنوي للبلاد في عالم 2018 سيكون 2.8% أي أقل بقليل من النسبة التي كانت متوقعة بواسطة الجهات الرسمية المختصة وهي 2.9%. ومع هذا يؤكد بنك كوريا المركزي إن البلاد ما تزال محافظة على مستوى نمو راسخ وإن سياسات التحفيز والإنعاش والاستثمار التي سيتم انتهاجها بواسطة كل من الحكومة والقطاع الخاص كفيلة برفع معدل النمو السنوي. وفي هذه الأثناء فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلاد نقص بمعدل 1% خلال الربع الثاني بسبب تراجع الظروف التجارية الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. ومن ناحية أخرى توقع البنك المركزي أن يبلغ دخل الفرد في كوريا أكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى.