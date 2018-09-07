أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كوريا منذ 3 سنوات

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ظهرت حالة إصابة جديدة في كوريا الجنوبية بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المعروفة باسم "ميرس"، المعدية والناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات و3 أشهر، ومن ثم بدأت السلطات الصحية الكورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.

ويذكر أن فيروس "ميرس" قد ظهر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في شهر أبريل من عام 2012، ومنذ ذلك الوقت بلغ معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة به 46%.

ولم يتم حتى الآن تطوير لقاحات للوقاية من هذا المرض أو أدوية خاصة لعلاج المصابين.

ويرى الخبراء أن فيروس "كورونا" ينتقل من مصاب إلى آخر عبر الهواء عن طريق السعال أو العطس، وأيضا عبر الاتصال الشخصي مثل اللمس أو المصافحة، وكذلك عن طريق الاتصال بالإبل وشرب ألبانها.

وقد عانت كوريا الجنوبية من انتشار فيروس "كورونا" في عام 2015 بعدما تم الكشف عن أول حالة إصابة به يوم العشرين من مايو من ذلك العام، وبلغ إجمالي عدد المصابين به 186 شخصا حتى يوم الثالث والعشرين من ديسمبر الذي تم فيه الإعلان عن القضاء على الفيروس، وتوفي 38 منهم.

وإلى جانب هذا، تعرضت كوريا الجنوبية لتأثيرات جانبية سلبية ضخمة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، حيث تسبب ذلك في تراجع السياحة وانخفاض حجم الاستهلاك المحلي.

الجدير بالذكر أن الرجل المصاب بفيروس "كورونا" هذه المرة قد عاد إلى كوريا يوم السبت الماضي قادما من رحلة عمل في الكويت بدأت يوم السادس عشر من أغسطس الماضي.

وقررت الحكومة الكورية رفع مستوى التنبيه لأزمة الأمراض المعدية من درجة الانتباه إلى درجة التحذير، كما عقدت اجتماعا للوزراء ذوي الصلة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس.