بنتاغون تعود بألبومها الجديد

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عادت فرقة "بنتاغون" الشبابية بإصادر ألبومها السابع بعنوان "ممتاز" يوم العاشر من سبتمبر الجاري وبـ8 أعضاء فقط، أي بدون العضو "إيدون" والعضو الآخر الصيني "يان آن".

وكانت الفرقة قد كشفت عن ألبومها السادس بعنوان "إيجابي" في شهر أبريل من هذا العام.

وتبرعت الفرقة بمبلغ 50 مليون وون، أي ما يعادل 44 ألفا و500 دولار، لمستشفى "كانغ نام سيفرانس" لتخصيصها في علاج المرضى الذين يعانون من الأمراض العصبية العضلية النادرة.