تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية توايس 100 مليون





تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "الرقص طوال الليل" لفرقة "توايس" 100 مليون مرة.

وطبقا لما ذكرته شركة "جي واي بي" الترفيهية، تجاوز عدد مرات مشاهدة هذا الفيديو الذي تم الكشف عنه مساء يوم التاسع من شهر يوليو الماضي، 100 مليون مرة صباح يوم السابع من سبتمبر الجاري.

وبهذا تجاوز عدد مرات مشاهدة جميع الفيديوهات الموسيقية التسعة التي كشفت عنها فرقة "توايس" منذ انطلاق نشاطها الغنائي، 100 مليون مرة.

وستصدر الفرقة أول ألبوم كامل ياباني بعنوان "بي دي زي" أي "الجرافة"، غدا الأربعاء، وسوف تقيم 9 حفلات غنائية في 4 مدن يابانية خلال الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر وحتى السابع عشر من أكتوبر القادم.