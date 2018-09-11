النساء في منتصف العمر يعانين من الاكتئاب مقارنة مع الرجال

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بلغ عدد النساء الكوريات اللاتي يعانين من مرض الاكتئاب خلال العام الماضي إلى 450 ألفا، أي ما يعادل أكثر من ضعفي عدد الرجال المرضى. فوفقا لنتيجة تحليل بيانات ضخمة لدى المؤسسة الكورية الوطنية للتأمين الصحي، تبين أن عدد مرضى الاكتئاب زاد من 588 ألف مريض في عام 2012 إلى 681 ألفا في عام 2017، أي زاد بنسبة 15.8 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. ومن بينهم زاد عدد الرجال من 182 ألفا في عام 2012 إلى 226 ألفا في عام 2017، أي بنسبة 24 بالمائة، بينما زاد عدد النساء بنسبة 12.1 بالمائة من 406 آلاف إلى 455 ألفا خلال نفس الفترة. ورغم أن نسبة الزيادة لدى الرجال المرضى ترتفع أكثر من النسبة لدى النساء المريضات إلا أن عددهن أكثر من الرجال بما يزيد عن ضعفين.

وحسب الأعمار، تحتل النساء في السبعينيات من العمر المركز الأول ثم النساء في الستينيات ثم الرجال فوق سن السبعين ثم النساء في الخمسينيات.